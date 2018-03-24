Dev satış sonrası ilk röportajını verdi! İşte Aydın Doğan'ın yeni planı

40 yıldır medya sektöründe bulunan Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu Demirören Grubu'na satma kararı aldı.

TATİL PLANLARI

Medya sektöründen elini çeken Aydın Doğan, artık tatil planları yapmaya başladı.

Ahmet Hakan ve Ertuğrul Özkök gibi isimlerle zaman zaman Rodos seferleri yaptıklarını hatırlatan Aydın Doğan, yeni patronları müsaade ederse aynısını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

"RODOS SEFERLERİMİZ..."

T24'e konuşan Aydın Doğan, "Bir an evvel Bodrum’a gitsem, birkaç arkadaşımla otursam istiyorum. Biliyorsunuz, bizim yıllardan beri yaptığımız Rodos seferlerimiz var gazeteci arkadaşlarımla. Onu yapmak istiyorum. Yeni patronlar müsaade eder mi bilmiyorum.(Gülüyor)." ifadelerini kullandı.