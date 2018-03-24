Fransa bu jandarmayı konuşuyor!

Fransa’nın güneyinde yer alan Aude bölgesine bağlı Trebes kasabasında, dün terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir kişi, süpermarkette bir grup kişiyi rehin aldı. DEAŞ bağlantılı 26 yaşındaki Fas asıllı saldırgan üç kişiyi öldürdü. Fail, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Olayda jandarma Arnaud Beltrame'ın yaptığı kahramanlık damga vurdu. Polisin süpermarketin etrafını çevirdiği sırada Beltrame gönüllü olarak bir rehinenin yerine geçti. Telefonu açık bir halde masanın üzerine bırakan Beltrame konuşmaların dışarıdaki polisler tarafından dinlenmesini sağladı. Silah sesleri geldiği anda polis içeri operasyon yaparak teröristi etkisiz hale getirdi. Vurularak yaralanan Beltrame hastanede hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Collomb, yaşananları özetle şu şekilde aktardı: “Koşudan dönen bir çevik kuvvet omzundan yaralandı. Terörist süpermarkete girdi, ateş etti. 2 kişi hayatını kaybetti. Olay bu şekilde gerçekleşti. İlk olarak jandarma müdahale ederek rehinelerin bir kısmını çıkartabildi. Bir jandarma teğmenimiz bir rehinenin yerini gönüllü olarak aldı. Bu kahraman ve cesurca hareketi selamlıyorum. Kendisi yaralandı. Teğmen yanında götürdüğü açık telefonu masaya bıraktı ve oradan içeride konuşulanları dinledik, teröristin ateş sesini duyunca da özel tim müdahale edip teröristi öldürdü.”