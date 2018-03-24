Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Carcassonne ve Trebes kentlerinde düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaşamının yitirdiğini, 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Macron, İçişleri Bakanlığında, Başbakan Edouard Philippe ile düzenlendiği kriz toplantısının ardından, Carcassonne ve Trebes kentlerinde meydan gelen terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade eden Emmanuel Macron, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Paris Savcısı François Molins de Carcassonne Mahkemesinde düzenlediği basın toplantısında, saldırıları gerçekleştiren saldırgan ile beraber yaşayan kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bu saldırıların ülkede terör tehdidin seviyesinin azalmadığını gösterdiğini ifade eden Molins, saldırganın 26 yaşında Fas kökenli Radouane Lakdim'in olduğu bilgisini teyit ederek, saldırıda kullandığı silahı nasıl ve nereden aldığına yönelik soruşturma yürütüldüğünü anlattı.

Savcı Molins, saldırganın 2014'ten bu yana "Fiş S" olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer aldığı bilgisini de paylaştı.

Saldırganın 2016 ve 2017'te Fransız istihbaratınca izlendiğini ancak terör saldırısı gerçekleştireceğine dair belirtiye rastlanmadığını kaydeden François Molins, saldırganın 2016'da adi suçlardan dolayı cezaevinde yattığını belirtti.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trebes kentinde dün saat 11.00 civarında silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı basın açıklamasında, saldırganın Carcassonne'da yaşayan 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini belirtmişti.

Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını, araçtaki 2 kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söylemişti.

Gerard Collomb, saldırganın daha sonra Carcassone'da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını, ardından Trebes'teki süpermarkete giderek süpermarkettekileri rehin aldığını ve 2 kişiyi öldürdüğünü bildirmişti.

Terör örgütü DEAŞ, saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.