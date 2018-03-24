24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama!

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Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Carcassonne ve Trebes kentlerinde düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaşamının yitirdiğini, 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama! Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama! Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama!

Macron, İçişleri Bakanlığında, Başbakan Edouard Philippe ile  düzenlendiği kriz toplantısının ardından, Carcassonne ve Trebes kentlerinde  meydan gelen terör saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Bunun bir terör saldırısı olduğunu ifade eden Emmanuel Macron,  saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 16 kişinin  yaralandığını kaydetti.

 

Paris Savcısı François Molins de Carcassonne Mahkemesinde düzenlediği  basın toplantısında, saldırıları gerçekleştiren saldırgan ile beraber yaşayan  kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Bu saldırıların ülkede terör tehdidin seviyesinin azalmadığını gösterdiğini ifade eden Molins, saldırganın 26 yaşında Fas kökenli Radouane Lakdim'in olduğu bilgisini teyit ederek, saldırıda kullandığı silahı nasıl ve nereden aldığına yönelik soruşturma yürütüldüğünü anlattı.

Savcı Molins, saldırganın 2014'ten bu yana "Fiş S" olarak bilinen ve  takip edilen kişiler arasında yer aldığı bilgisini de paylaştı.

Saldırganın 2016 ve 2017'te Fransız istihbaratınca izlendiğini ancak  terör saldırısı gerçekleştireceğine dair belirtiye rastlanmadığını kaydeden  François Molins, saldırganın 2016'da adi suçlardan dolayı cezaevinde yattığını  belirtti.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trebes kentinde  dün saat 11.00 civarında silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri  rehin aldığı kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yaptığı basın açıklamasında,  saldırganın Carcassonne'da yaşayan 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi  suçlardan takip edildiğini belirtmişti.

Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını,  araçtaki 2 kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söylemişti.

Gerard Collomb, saldırganın daha sonra Carcassone'da polislere  düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını, ardından Trebes'teki  süpermarkete giderek süpermarkettekileri rehin aldığını ve 2 kişiyi öldürdüğünü  bildirmişti.

Terör örgütü DEAŞ, saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.

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