Trump hükümeti'ne dev siber saldırı

ABD Adalet Bakanlığı, 9 İranlı şahıs ve bir İran şirketini, yüzlerce uluslararası ABD üniversitesi, onlarca şirket ve hükümet departmanlarının Tahran yönetimi adına siber hırsızlık teşebbüsünde bulunmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada, siber saldırının 21 ülkedeki 144 ABD üniversitesinden ve 176 başka ülkeye ait üniversitelerden 31 terabayt akademik veri ve fikri mülkiyeti çaldığını açıkladı.

ABD Hazine Dairesi internet sitesinde, suçlanan şahıslara ve ABD’den bilgi çalmak amacıyla kurulmuş olan Mabna Enstitüsüne yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Trump döneminde son birkaç ay içinde hükümete karşı 4. Kez gerçekleşen siber saldırılar Obama döneminde nadiren vuku buluyordu.

Adalet Bakanlığı, devlet destekli en büyük siber hırsızlık olaylarından biri olarak nitelediği saldırıda, 100 bin profesörün e-posta adreslerinin hedef alındığını ancak bunlardan 8 binine ulaşıldığını ifade etti.