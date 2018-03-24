AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi

Eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının sinir gazı saldırısına uğramasının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğuna kanaat getiren Avrupa Birliği, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini

Geçici geri çekmenin danışmalarda bulunma amaçlı olduğu belirtiliyor. AB’nin Brüksel’deki zirvede aldığı kararla devreye soktuğu bu adımın bazı üye ülkelerin koordineli adımlarıyla desteklenmesi öngörülüyor.

RUS DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

Bazı üye ülkelerin Rusya’ya karşı atmayı düşündüğü adımlar arasında Rus diplomatların sınır dışı edilmesi bulunuyor. Bu adıma karar verilmesi halinde koordineli şekilde yapılması ve bazı üye ülkelerin aynı anda aynı sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesi opsiyonu üzerinde duruluyor. Ortak hareket etme yaklaşımının en önemli nedenlerinden biri ise kimsenin bu adımı ilk atan olmak istememesi.

LİTVANYA İSTEKLİ, YUNANİSTAN TEMKİNLİ

Fransa ve Almanya, İngilere’ye güçlü destek verip AB’nin kabul ettiği sonuç bildirisindeki ifadelerin şekillenmesinde önemli rol oynarken Rus diplomatları sınır dışı etme opsiyonunu kamuya açık şekilde dile getiren ilk AB lideri Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite oldu. Rusya konusunda temkinli davranılması konusunda ısrarcı olanların başını ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras çekti.

ÇEKMEDİK, GERİ ÇAĞIRDIK

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB’nin Moskova Büyükelçisi’nin geri çağrılmasının yaptırım değil önlem olduğunu belirterek eylemin çekme değil geri çağırma olduğunun altını net şekilde çizdi.

İNGİLTERE MEMNUN

İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB’nin gösterdiği dayanışmadan oldukça memnun. May, AB’nin yaklaşımının, Rus tehdidine karşı birlikte durulması ve değerlerin savunulması olduğunu vurguladı. AB Zirvesi’nde Rusya’ya yönelik herhangi bir ek yaptırım gündeme gelmedi.