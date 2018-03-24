24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,438 2.55
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi

»
AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi
Eski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının sinir gazı saldırısına uğramasının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğuna kanaat getiren Avrupa Birliği, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini
AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesi

Geçici geri çekmenin danışmalarda bulunma amaçlı olduğu belirtiliyor. AB’nin Brüksel’deki zirvede aldığı kararla devreye soktuğu bu adımın bazı üye ülkelerin koordineli adımlarıyla desteklenmesi öngörülüyor.

RUS DİPLOMATLARA SINIR DIŞI

 

Bazı üye ülkelerin Rusya’ya karşı atmayı düşündüğü adımlar arasında Rus diplomatların sınır dışı edilmesi bulunuyor. Bu adıma karar verilmesi halinde koordineli şekilde yapılması ve bazı üye ülkelerin aynı anda aynı sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmesi opsiyonu üzerinde duruluyor. Ortak hareket etme yaklaşımının en önemli nedenlerinden biri ise kimsenin bu adımı ilk atan olmak istememesi.

LİTVANYA İSTEKLİ, YUNANİSTAN TEMKİNLİ

Fransa ve Almanya, İngilere’ye güçlü destek verip AB’nin kabul ettiği sonuç bildirisindeki ifadelerin şekillenmesinde önemli rol oynarken Rus diplomatları sınır dışı etme opsiyonunu kamuya açık şekilde dile getiren ilk AB lideri Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite oldu. Rusya konusunda temkinli davranılması konusunda ısrarcı olanların başını ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras çekti.

ÇEKMEDİK, GERİ ÇAĞIRDIK

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB’nin Moskova Büyükelçisi’nin geri çağrılmasının yaptırım değil önlem olduğunu belirterek eylemin çekme değil geri çağırma olduğunun altını net şekilde çizdi.

İNGİLTERE MEMNUN

İngiltere Başbakanı Theresa May ise AB’nin gösterdiği dayanışmadan oldukça memnun. May, AB’nin yaklaşımının, Rus tehdidine karşı birlikte durulması ve değerlerin savunulması olduğunu vurguladı. AB Zirvesi’nde Rusya’ya yönelik herhangi bir ek yaptırım gündeme gelmedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım''Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım'ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasını engellemek için, 1.3 trilyon dolarlık ek bütçe tasarısını imzaladı.
Tacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabıTacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabıTacikistan'da bakanlık geleneksel Tacik kıyafetlerini tavsiye etti ve İslami giyim ile mini etek gibi 'çok Batılı' görülen kıyafetler önerilmeyenler arasında yer aldı.
Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştıTatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştıABD Donanmasına ait USS Hartford denizaltısı, Rusya'ya saldırı tatbikatı çalışması yaparken buzlara sıkıştı.
Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesiUzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesiŞili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.
AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesiAB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesiEski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının sinir gazı saldırısına uğramasının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğuna kanaat getiren Avrupa Birliği, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini
Sitemle veda etti: Kötü niyetli olmayınSitemle veda etti: Kötü niyetli olmayınABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında, başkent Washington'u ''Kötü niyetli bir şehir'' olarak tarif etti.
  • Lavrov'dan Trump açıklaması: İnanıyorum!24 Mart 2018 Cumartesi 11:08
  • Almanya ve Fransa'dan Skripal kararı24 Mart 2018 Cumartesi 11:07
  • Trump hükümeti'ne dev siber saldırı24 Mart 2018 Cumartesi 11:06
  • Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama!24 Mart 2018 Cumartesi 11:06
  • Fransa bu jandarmayı konuşuyor!24 Mart 2018 Cumartesi 11:05
  • Rusya’dan açıklama! Hiçbir zaman üretilmedi24 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • AB'den Türkiye'ye: Karmaşık duygularla bekliyoruz23 Mart 2018 Cuma 23:38
  • Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe!23 Mart 2018 Cuma 23:25
  • 2 ülke daha resti çekti! Rusya'ya şok23 Mart 2018 Cuma 20:30
  • Fransa'daki saldırıyı üstlendiler23 Mart 2018 Cuma 19:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri