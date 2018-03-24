24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 19°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 8°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,438 2.55
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesi

»
Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesi
Şili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.
Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesi Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesi Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesi

Ancak ABD'li bilim insanları mumyalanmış iskeletin kemiklerinden aldıkları DNA örneklerini kullanarak parçaları bir araya getirdiğinde, bir insanın trajik hikayesiyle karşılaştı.

Ata adı verilen iskelet bir uzaylıya değil, bedeninde korkunç deformasyonlarla doğmuş bir kız bebeğe aitti. Ya ölü doğmuş, ya da doğumundan hemen sonra ölmüştü.

 

15 CM BOY, 10 ÇİFT KABURGA

Ata'nın kalıntıları, 2003'te La Noria adlı eski bir nitrat madeni köyünde bulundu. Eflatun rengi bir kurdeleyle bağlanmış beyaz bir kumaşın içine sarılmıştı.

Boyu yalnızca 15 cm olan mumyanın kemiklerinde normal bir insandan farklı olarak 12 çift değil 10 çift kaburga vardı. 

Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde mikrobiyoloji üzerinde çalışan Garry Nolan, bu gizemli mumyayı araştırmak istedi. 2013'te bunun bir insana ait olduğu sonucuna varan Nolan, vücudundaki deformasyonların nedenini ise çözemedi.

Nolan ve ekip arkadaşları, yıllar sonra Ata'nın gizemli genetiğini aydınlatan bir makale yayınladı.

KUSURLU DOĞUM

Ata'nın aşırı ufak olması, kaburga ve iskeletinin şekli ve 6 yaşındaki bir çocuğunki kadar gelişmiş kemiklere sahip olması dikkatlerini çekti.

İskeletindeki şekil bozukluklarının yanında, Ata'nın Konjenital Diyafram Hernisi (KDH) olarak bilinen doğumsal anomaliye sahip olabileceği görüldü.

Diyaframın gelişim gösteremediği bu fıtık hastalığı, ölümlere neden olabiliyor.

'REHİN VERİLDİ YA DA SATILDI'

Guardian gazetesinin haberinde Nolan'ın araştırmayla ilgili şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Şekil bozukluğu o kadar fazlaydı ki, beslenmesi mümkün değildi. Bu koşullar altında yenidoğan bakım ünitesine alınması gerekirdi ama o zamanlar bu imkansızdı.

"Bir uzaylı hikayesi olarak başladı ve dünyaca tanındı ama aslında bu, bir insanın trajik hikayesiydi. Bir kadının kusurlu doğan bebeği bir şekilde mumyalandı ve tuhaf bir tarihi eser sanılan bebek ya rehin verildi, ya da satıldı.

"Tüm çabaların sonunda büyüleyici bir genetik hikayesi olan bir insanla karşılaştık. Şimdi ondan öğrendiklerimiz, bu gibi hastalığı olanlara yardım etmemiz için bize önemli şeyler öğretebilir. Huzur içinde uyusun."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım''Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım'ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümetin kapanmasını engellemek için, 1.3 trilyon dolarlık ek bütçe tasarısını imzaladı.
Tacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabıTacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabıTacikistan'da bakanlık geleneksel Tacik kıyafetlerini tavsiye etti ve İslami giyim ile mini etek gibi 'çok Batılı' görülen kıyafetler önerilmeyenler arasında yer aldı.
Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştıTatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştıABD Donanmasına ait USS Hartford denizaltısı, Rusya'ya saldırı tatbikatı çalışması yaparken buzlara sıkıştı.
Uzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesiUzaylı sanılan 15 cm'lik mumyanın trajik hikayesiŞili'deki Atacama Çölü'ndeki bir maden köyünde 15 yıl önce bu insansı bulunduğunda, bir sürü teori ortaya atıldı. Mumyalanmış iskelet her yönüyle o kadar ufak ve tuhaftı ki, uzaylıların yaşadığına kanıt olarak bile görüldü.
AB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesiAB’den Rusya’ya büyükelçi hamlesiEski çifte ajan Sergey Skripal ile kızının sinir gazı saldırısına uğramasının ardında büyük olasılıkla Rusya’nın olduğuna kanaat getiren Avrupa Birliği, İngiltere ile dayanışmanın sadece sözde kalmayıp eyleme dönüştürülmesi için Moskova’daki büyükelçisini
Sitemle veda etti: Kötü niyetli olmayınSitemle veda etti: Kötü niyetli olmayınABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bakanlıkta yaptığı veda konuşmasında, başkent Washington'u ''Kötü niyetli bir şehir'' olarak tarif etti.
  • Lavrov'dan Trump açıklaması: İnanıyorum!24 Mart 2018 Cumartesi 11:08
  • Almanya ve Fransa'dan Skripal kararı24 Mart 2018 Cumartesi 11:07
  • Trump hükümeti'ne dev siber saldırı24 Mart 2018 Cumartesi 11:06
  • Saldırılar sonrası Macron'dan ilk açıklama!24 Mart 2018 Cumartesi 11:06
  • Fransa bu jandarmayı konuşuyor!24 Mart 2018 Cumartesi 11:05
  • Rusya’dan açıklama! Hiçbir zaman üretilmedi24 Mart 2018 Cumartesi 07:20
  • AB'den Türkiye'ye: Karmaşık duygularla bekliyoruz23 Mart 2018 Cuma 23:38
  • Tansiyon yükseldi! 'Savaş'ta yeni cephe!23 Mart 2018 Cuma 23:25
  • 2 ülke daha resti çekti! Rusya'ya şok23 Mart 2018 Cuma 20:30
  • Fransa'daki saldırıyı üstlendiler23 Mart 2018 Cuma 19:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri