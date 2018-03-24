24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

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Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı
ABD Donanmasına ait USS Hartford denizaltısı, Rusya'ya saldırı tatbikatı çalışması yaparken buzlara sıkıştı.
Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı Tatbikat yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

ABD Donanması dergisi Navy Currents Magazine, Arktik bölgede eğitim atışları yaparken buzlara çarptı. Çarpma sonrası kurtulamayan denizlatının sıkıştığı açıklandı.

BUZLAR NATO'NUN PLANINA ENGEL OLDU

NATO’nun planına göre, Hartford ve Connecticut denizaltıları yüzeye çıkarak düşmana karşı hayali füze saldırısında bulunmalıydı ancak Arktik buzlarla baş edemedi.

 

NATO birlikleri daha önce Rusya'ya saldırı planı üzerinden kara tatbikatı yapmıştı. Son olarak USS Hartford denizaltısı ile denenen Rusya'ya saldırı tatbikatı buzlara takıldı.

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