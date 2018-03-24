24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:29Güneş 06:55Öğle 13:17İkindi 16:43Akşam 19:27Yatsı 20:47
    • 18°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 172,438 2.55
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm

»
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Orhan Gencebay, kendisinin ayrım yaptığı ile ilgili iddialara sert bir şekilde cevap verdi.
Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm
Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Orhan Gencebay, Cnntürk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katılarak önemli konulara açıklık getirdi.

"İNSANLAR ARASINDA AYRIM YAPILAMAZ"

Hakan Çelik'İn kime kırgınsınız sorusu üzerine içini döken Gencebay, Alevi- Sunni konusuna da değindi.

Gencebay, "İnsanlar arasında ayrım yapılamaz. Biz halk müziğinde bu kültürle büyüdük. Bana 6-7 yaşlarında en büyük ilhamı Veysel babamız vermiştir. Alevidir, onurumuz gururumuzdur. Alevilik kültürü Türklüğün özünde vardır. Alevilik ve Sunnilik ayrımı yapılamaz. Bana böyle biz sözü söyleyen beni hiç tanımıyor. Kesinlikle art niyetlidir. Böyle bir şey olabilir mi? Kasten muhtelif yerlerde söyleniyor." dedi.

"ÖLÜRÜM DAHA İYİ"

Ayrıca Gencebay bu tarz söylemlerle ülkeyi ayırmaya çalışanların olduğunu ve kendisinin de bu olaya alet edilmek istendiğini belirterek, "Allah korusun. Ben böyle olacağına ölürüm daha iyi. Böyle şey olur mu? Ben değerlerime sahip çıkan bir insanım. Ülkemizin birliği bütünlüğü için bizim hep birlikte olmamız lazım." diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürümGencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürümÜnlü şarkıcı ve söz yazarı Orhan Gencebay, kendisinin ayrım yaptığı ile ilgili iddialara sert bir şekilde cevap verdi.
672 muvazzaf asker açığa alındı!672 muvazzaf asker açığa alındı!Hava Kuvvetleri Komutanlığında, harekat, istihbarat ve hedeflerin belirlendiği merkezlerde görev yapan kurmay subayların da aralarında bulunduğu 672 muvazzaf asker geçici görevden uzaklaştırma kararıyla açığa alındı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ayrıntıyı verdiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ayrıntıyı verdiGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız.
Tosun'un yeni adresini karısı verdi!Tosun'un yeni adresini karısı verdi!Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişiyi dolandırdıktan sonra firar eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılık ifadesinde ilginç açıklamalar yaptı.
Darbecilerin yakınları gaziyi yumrukladı!Darbecilerin yakınları gaziyi yumrukladı!Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 473 kişinin yargılandığı duruşma salonunun önünde gazi ve şehit yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı. Bir gazinin darbedildiği öğrenilen olaya karışan 4 kişi gözaltına alındı.
Sınır ötesi operasyonda yeni gelişme: PKK şokta!Sınır ötesi operasyonda yeni gelişme: PKK şokta!Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk-Kani Rash bölgesinde başlatılan sınır ötesi operasyon devam ediyor. Komandoların katıldığı operasyonun başlangıcından bugüne kadar 55 terörist etkisiz hale getirildi.
  • Mossad'a yakın haber sitesinden bir İncirlik iddiası daha!24 Mart 2018 Cumartesi 11:20
  • Biz ne ara bu hale geldik! 'İnsanlık ölmüş' dedirten manzara...24 Mart 2018 Cumartesi 11:00
  • Tosuncuk milletvekillerini de dolandırdı!24 Mart 2018 Cumartesi 10:20
  • Dev satış sonrası ilk röportajını verdi! İşte Aydın Doğan'ın yeni planı24 Mart 2018 Cumartesi 10:08
  • Günün en iğrenç haberi Diyarbakır'dan! 7 yaşındaki 4 öğrencisine..24 Mart 2018 Cumartesi 10:00
  • Suriye ve Irak’ta dağıt Kandil’e hapset!24 Mart 2018 Cumartesi 09:40
  • Türkiye’nin en kritik tesisi! Yer altına yapılacak24 Mart 2018 Cumartesi 09:20
  • 9 kritik soru 9 cevap! O talimatı neden vermedi?24 Mart 2018 Cumartesi 09:10
  • Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var24 Mart 2018 Cumartesi 09:00
  • Harita değişti! 46 ilde risk azaldı, 6 ilde arttı24 Mart 2018 Cumartesi 08:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri