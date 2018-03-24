'Bizde yok' dediler parlamentodan çıktı!

Türkiye’nin iade talebini reddeden İsveç, teröristbaşı Müslüm'e Meclis'te kürsü verdi.

Bir süre önce Türkiye tarafından İsveç'te olduğu tespit edilen ve iadesi istenen PYD'nin eski lideri Salih Müslüm’ün ülkeden ayrıldığı ve bu nedenle iade edilemeyeceğini belirten İsveç’in terörist başını parlamentosunda ağırladığı ortaya çıktı.

Hükümet ortağı olan İşçi Partisi ve Çevre Partisinin, Ulusal Parlamento’da düzenlediği seminere konuşmacı olarak çağırılan Müslüm burada yaptığı konuşmada, yalan ve iftiralarla Türkiye'yi hedef aldı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy Avrupa ülkelerine bir kez daha çağrı yaptı. Aksoy ''Salih Müslim'i çok yakından izliyoruz ve AB ülkelerinden de bu konuda ikiyüzlü davranmamalarını ve bizim iade talebimizi bir an evvel yerine getirmelerini bekliyoruz'' dedi.