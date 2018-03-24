İşte Trump’ın yeni danışmanının gerçek yüzü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’un YPG'yi terör örgütü olarak gördüğü fakat Barzani ve "Kürdistan" sevdalısı olduğu ortaya çıktı.

Daha önce ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Bolton'un, 14 Mart’ta Fox News televizyonunda, Türkiye’nin Afrin’de YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç ve Fırat Nehri'nin doğusuna doğru genişleme ihtimali üzerine yaptığı değerlendirmeler çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

YPG PKK'DAN FARKSIZ

Bolton, ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye ile DEAŞ mücadelesinde iş birliği yaptığı YPG arasında kalmasını, önemli ölçüde Washington’un net bir stratejisi olmamasına bağladı.

Sunucunun “Suriye’de Kürtlerle ne yapıyoruz?” sorusuna Bolton’un verdiği cevap, terör örgütü PKK ile onun Suriye kolu olan PYD/YPG arasındaki ilişkiyi itiraf eden nitelikteydi.

Bolton, soruya “Onlar Marksist olduklarını ama Türkiye Kürtleri, orada bilinen adıyla PKK ile çok da bağlantılı olmadıklarını söylüyorlar. Gerçek şu ki bu, durumun ne kadar karmaşık olduğunu ve ilk DEAŞ karşıtı stratejinin iyi düşünülmediğini gösteriyor.” şeklinde cevap verdi.

BARZANİ'YE DESTEK VERİYOR

Düşüşe geçen ABD krizi ‘şahinler’ ile aşmak istiyor. Suriye’yi bölmek ve İran’ı bombalamak isteyen Trump’ın yeni danışmanı Barzani’ye verdiği destekle biliniyor.

‘KÜRDİSTAN'I TANIYALIM’

John Bolton’ın gelişi ABD’nin yaşadığı krizin daha derinleşeceği şeklinde yorumlanıyor. Zira Bolton’ın açık destek verdiği Irak işgali ABD’nin hezimeti ve bölge ülkelerinin süreçten güçlenerek çıkması ile sonuçlanmıştı. Bolton’ın yeni görevinde de Suriye’nin bölünmesini savunması, İran’a askeri müdahale istemesi ve İsrail saldırganlığına açık çek vermesi bekleniyor.

IRAK SAVAŞININ MİMARI

2003'te Irak işgalinde İngiltere Başbakanı Blair'le ilk görüşen kişi John Bolton'dı. Irak'taki kitle imha silahlarının yok edilmesinin savunan oydu. İran ile yapılan "Nükleer" anlaşmanın iptalini isteyen de oydu.

TRUMP'TAN SONRAKİ BAŞKAN

John Bolton'un ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı sona erdiğinde ABD'nin yeni başkanı olabileceği değerlendiriliyor.