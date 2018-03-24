24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Aralarında Türkiye'de var! ABD harekete geçti

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Washington yönetimi, siber saldırılarla 'fikri mülkiyet ve veri hırsızlığı' yaptıkları gerekçesiyle İran'ın Mabna Enstitüsüne ve 10 vatandaşına yaptırım uygulanacağını açıkladı.
Aralarında Türkiye'de var! ABD harekete geçti
Aralarında Türkiye'de var! ABD harekete geçti Aralarında Türkiye'de var! ABD harekete geçti Aralarında Türkiye'de var! ABD harekete geçti

ABD yönetimi, siber saldırılarla fikri mülkiyet ve veri hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle İran'ın Mabna Enstitüsünü ve 10 vatandaşını yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, aralarında Amerikan üniversitelerinin de bulunduğu yüzlerce eğitim kuruluşu ve bir medya şirketinden finansal çıkar sağlamak amacıyla siber saldırılarla veri hırsızlığı yapan İranlı 10 kişi ve 1 kuruluşa yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Yaptırım listesine eklenen Mabna Enstitüsünün, 2013 yılında siber saldırılar yoluyla yurt dışındaki bilimsel çalışmaları İran'daki üniversitelere ve araştırma merkezlerine temin etmek için kurulduğu belirtilen açıklamada, saldırıya uğrayan kuruluşlar arasında 144 ABD üniversitesinin olduğu vurgulandı. 

22 ÜLKE İÇİN TÜRKİYE'DE VAR

Mabna Enstitüsünün diğer ülkedeki üniversitelerden de veri hırsızlığı yaptığı öne sürülen açıklamada, bu ülkeler Avustralya, Kanada, Çin, Danimarka, Finlanda, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Malezya, Hollanda, Norveç, Polonya, Singapur, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Yaptırım listesine alınan şahısların çoğunu da Mabna Enstitüsünün çalışanları ve taşeronları oluşturdu.

Bu kişilerin isimleri, Gholamreza Rafatnejad, Ehsan Mohammadi, Seyed Ali Mirkarimi, Mostafa Sadeghi, Sajjad Tahmasebi, Abdollah Karima, Abuzar Gohari Moqadam, Roozbeh Sabahi, Mohammed Reza Sabahi ve Behzad Mesri olarak açıklandı.

"IRGC saldırılar için Mabna Enstitüsünü kullandı"

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Sigal Mandelker, konuya ilişkin açıklamasında, ABD'nin mülkiyet haklarının çalınmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "İran, ABD ve ortaklarına karşı kötü niyetli siber faaliyetler yürütüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), siber saldırılar için yüzlerce üniversitenin sistemine veri çalmak amacıyla gizlice giren Mabna Enstitüsünü kullandı." ifadelerini kullandı.

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