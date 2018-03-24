24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Türkiye için bir ilk! Tüm testleri başarıyla geçti

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın son testleri ve kontrolleri ASELSAN'ın Macunköy'deki fabrikasında gerçekleştirildi.
Türkiye için bir ilk! Tüm testleri başarıyla geçti
Türkiye için bir ilk! Tüm testleri başarıyla geçti Türkiye için bir ilk! Tüm testleri başarıyla geçti Türkiye için bir ilk! Tüm testleri başarıyla geçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının desteğiyle Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından LTE-A teknolojisinin kullanıldığı makrocell baz istasyonlarının yerli olarak geliştirilmesine yönelik uzun soluklu bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK Projesi'nde teslimat öncesi son testler de başarıyla tamamlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve beraberindeki heyet, ULAK baz istasyonunun ASELSAN'ın Macunköy'deki fabrikasında yapılan testlerini izledi.

Kılıç, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ASELSAN ve Netaş iş birliğiyle Türkiye'nin haberleşme sektöründe ilk kez milli bir ürününün ortaya çıkarıldığını söyledi. Bakanlık tarafından yürütülen evrensel projeler kapsamında bu ürünün teminlerinin yapıldığını belirten Kılıç, bu ay itibarıyla 150 ürünün fabrikada kabul işlemlerinin başladığını bildirdi. Kılıç, Evrensel Mobil Kapsama Projesi'nin birinci fazı için 489, ikinci fazı için de 590 sipariş geçtiklerini aktardı.

Bu tür iş birliklerinin ve projelerin devam etmesinin önem taşıdığını vurgulayan Kılıç, ASELSAN gibi kurumların artması ve katma değerli ürünlerin üretilmesi yolunda desteklerinin süreceğini dile getirdi.

Kılıç, 2023 hedefleri doğrultusunda bütün kurumlarla iş birliklerine devam edeceklerinin altını çizdi. 

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken de projeye sahip çıktıkları için Bakanlığa teşekkür ederek, "Operatörlerimiz projenin gelişmesi ve olgunlaşması sürecinde çok büyük destek verdiler, onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Genel Müdür Kılıç ve beraberindeki heyet, daha sonra ASELSAN'ın bazı birimlerini ve laboratuvarını gezerek, Türk mühendisler tarafından üretilen baz istasyonunun üretim süreçleri ve test aşamaları hakkında bilgi aldı.

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