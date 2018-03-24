Patriot sürprizi!

Stratejik güvenlik kaygıları nedeni ile hava savunma sistemi almak isteyen Türkiye, Rus S-400’lerin yanında ABD malı Patriotların alımı için de pazarlıklarını sürdürüyor.

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltma politikası izleyen Türkiye, en acil başlıklardan biri olan hava savunma siteminde de yerli teknoloji geliştirilene kadar alternatifli strateji izliyor.

Rusya’dan alınacak S-400 füze sistemine alternatif olarak ABD ile Patriot hava savunma sistemi için pazarlık yürütüldüğü ilk kez doğrulandı. Başbakan Binali Yıldırım konunun sorulması üzerine “Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz” yanıtı verdi.

ÇANTADA FÜZELERLE GELİYOR

Washington yönetiminin Patriotlar için resmi teklif yapacağı iddiasını yalanlamayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da “Görüşmeler sürüyor” dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow’un, 31 Mart’ta yapacağı Türkiye ziyaretine S-400’lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemlerini içeren bir teklifle geleceği ileri sürülmüştü. ABD Kongresi’nin Türkiye’ye silah satışı konusunda çıkardığı zorluklar Ankara’da ‘örtülü ambargo’ olarak değerlendirilirken, S-400 anlaşmasının ardından‘Patriot teklifi’ sürpriz olarak değerlendirildi.

"TÜRKİYE YUMURTALARI TEK TEK SEPETE KOYMUYOR"

Başta Menbiç’teki PKK varlığı olmak üzere Türkiye ve ABD ilişkilerindeki sorunları çözmek için çalışma grupları oluşturulmasıyla başlayan süreçte yeniden Patriot pazarlığının gündeme gelmesi ise dikkat çekti. Dışişleri’nin ‘görüşmeler sürüyor’ açıklamasıyla ilk kez resmileştirdiği Patriot pazarlığı, diplomatik kaynaklar tarafından Türkiye’nin hava savunma sisteminde‘yumurtaları tek sepete koymama’ stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.