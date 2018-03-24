24 Mart 2018 Cumartesi8 Recep 1439
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Erdoğan: Diriliş harekatı yeniden başladı

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Erdoğan: Diriliş harekatı yeniden başladı
Erdoğan: Diriliş harekatı yeniden başladı Erdoğan: Diriliş harekatı yeniden başladı Erdoğan: Diriliş harekatı yeniden başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

 

Cumhurbaşkanlığı geçiş sürecinde Samsun'a en önde olmak yakışır. Evet oranlarıyla ilk 100 arasında yer alan ilçelerimizi özellikle tebrik ediyorum. Önümüzde yeni bir imtihan var. Oda 2019 seçimleri. Halk oylamasında araladığımız kapıyı inşallah ardına kadar açacağız. 

METAL YORGUNLU ARTIK YOK

Ne dedik, inlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık. Cudi'de kovaladık. Tendürek'te kovaladık. Kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı

SAMSUN'A İKİNCİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Samsun'a 22 katrilyon lira yatırım yaptık. Çünkü kurtuluşun şehri Samsun'a bu yakışır. Bizden önce gelen hep laf laf... Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Şehrimizin adını taşıyacak üniversiteyle ilgili karar önceki gün YÖK'te alındı. Üniversitemiz en yakın zamanda eğitim öğretime başlayacak, şimdiden hayırlı olsun. Ayrıca şehir hastanesi projemiz şu anda ihale aşamasındadır.

MALAZGİRT ZAFERİNİ DE KUTLAYACAĞIZ

2071'i göremeyeceğim ama torunlarımız inşallah kutlayacak. Nasıl Çanakkale Zaferini kutluyorsak Malazgirt Zaferini de kutlayacağız. Ecdadımıza Anadolu kapılarını açan büyük komutana sahip çıkan Sultan Alparslan ve tüm yiğit kahramanları buradan yad ediyorum. Önce Çağrı beyin ardından Sultan Alparslan'ın fetihleriyle Anadolu toprakları medeniyetimizin hakimiyetine girmeye başladı. Ama asıl fetih gönüller kazanılarak gerçekleştirildi. Bu insanlar savaşçı kimliklerinin yanında bilgi ve tecrübeleri ile geldikleri yerleri cazibe merkezi haline getirmeyi başladılar. Bugün de ecdadımızın izinden gidiyoruz. Emanetimize aldığımız yerlerde hemen gönül kazanma faaliyetlerine başlıyoruz.

ONLAR SURİYE'YE KAÇTI BİZ KOVALADIK

Bugün itibariyle 3733 e ulaşmıştır. Biz oralara sömürmeye veya zulmetmeye değil kardeşlerimizi terör örgütlerinin pençesinden çekip almaya gidiyoruz. Şua anda MEhmetçiğimiz bu işi başarıyla gerçekleştiriyor. Biz inlerine gireceğiz dedik, Cudi'ye Gabar'a Tendürek'e girdik. Onlar kaçtı biz kovaladık. Suriye'ye kaçtılar. Sonra'da Afrin'e kaçtılar. Onlar kaçtı biz kovaladık.

Türkiye'nin bölgesinde ne yaptığını, ne yapmak istediğini bilenler ya samimiyetle yanımında yer alıyor ya da husumetle karşımızda yer alıyor.

Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız. Ama birileri ısrarla burnumuzun dibine kadar gelip kirli işler karıştırmaya kalkarsa kimseyi gözümüz görmez, bu da böyle biline. 

ÜNİVERSİTE TERÖRİST YETİŞTİRMEZ

İstanbul'da bir üniversitede çıktılar orada imanlı milli yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik lokum dağıtırken vatan haini gençler bu gençlerin masalarını dağıtmaya yelteniyor. Bunlar terörist gençler. Bunların eşgallerini belirlemek suretiyle bu terörist gençlere bu üniversitelerde okuma imkanı vermeyeceğiz. Üniversite terörist yetiştirmez.

Biz bu ülkenin başına son 200 yılda nelerin geldiğini unutmadık, unutmayacağız.

İHA'larımız, SİHA'larımız olmasaydı Afrin Harekatında bu başarıyı sağlayamazdık. 

MHP ile oluşturduğumuz ittifak ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. 

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