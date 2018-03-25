25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Kerkük'te bombalı saldırı

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Kerkük'te bombalı saldırı
Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.
Kerkük'te bombalı saldırı Kerkük'te bombalı saldırı Kerkük'te bombalı saldırı

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alışveriş merkezinin önünde park halinde bir araca yerleştirilenbombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

"KİMİ HEDEF ALDIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR"

Aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildiren Kamil, "Kentin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama, kimi ya da kimleri hedef aldığı henüz bilinmiyor. Bombalısaldırıda can kaybı olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu." şeklinde konuştu.

Kamil, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğunu belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi. 

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