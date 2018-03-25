Skandalın bedeli ağır oldu!

Kullanıcılarının kişisel bilgililerini bir analiz şirketiyle paylaşma skandalının ardından Facebook hisseleri haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle kapattı.

Kullanıcılarının gönüllü olarak bir anket uygulaması indirerek, kayıt olan kişilerin haberi olmadan kullanıcıların ve Facebookarkadaşlarının kişisel bilgilerini, çeşitli siyasetçi ve politikacıların propaganda kampanyasını gerçekleştiren Cambridge Analyticaya satan Facebook, skandalın etkilerini hissesenetlerindeki düşüşte de yaşadı.

Skandalın ardından Facebook hisseleri Cuma günü haftayı yüzde 13'lük bir düşüşle 160 doların altında kapatırken, Facebook hisselerinde bu denli en son Temmuz 2012 yılında bir düşüş görülmüştü.

Facebook CESsu Sheryl Sandberg, skandalın ortaya çıkmasının ardından Perşembe günü CNBCye verdiği röportajda şirketin, kullanıcı gizliliğine verilen hasarın Facebookun hisse senetleri veya iş modeline bir zarar vermeyeceğini düşündüğünü söylemişti.