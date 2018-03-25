25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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FETÖ Bank'tan teröre 115 milyonluk kaynak

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FETÖ Bank'tan teröre 115 milyonluk kaynak
Bank Asya’nın 17 Aralık’tan sonra yurtdışına nasıl para kaçırdığı BDDK ve MASAK raporunda! Örgütle bağlantılı kuruluşlara verilen milyonlarca liralık kredilerde ne yetkili bir imza ne de yönetim kararı var!
FETÖ Bank'tan teröre 115 milyonluk kaynak FETÖ Bank'tan teröre 115 milyonluk kaynak FETÖ Bank'tan teröre 115 milyonluk kaynak

TMSF’ye devredildikten sonra iflasına karar verilen FETÖ’nün en önemli mali kaynağı Bank Asya’ya ilişkin hazırlanan BDDK ve MASAK raporlarında bankanın 17 Aralık’tan sonra başladıkları yurtdışı usulsüzlükleri gözler önüne serildi. İşte rapordaki usulsüzlükler:

YURTDIŞINA AKITMIŞLAR 

BankAsya tarafından, FETÖ ile bağlantılı yurtdışındaki kuruluşlara Türkiye’de potansiyel vergi kimlik numarası almak suretiyle kredi verildiği tespit edildi. Krediler ile ülkemizde yerleşik 1273 gerçek kişi- 34 tüzel kişi tarafından kuruluşların hesabına paraların yatırıldığı belirlendi.

YETKİLİLERİNİN İMZASI EKSİK

Bu kuruluşlara verilen kredilerde şube yetkili imzalarının eksik olduğu, sisteme hatalı-eksik bilgiler tanımlanmadığı, hesap açılışına ilişkin noter tasdikli şirket yönetim kararının olmadığı gibi usulsüzlükler tespit edildi.

KEFİL AMA ADI YÖNETİMDE YOK

Kredi kullanan kuruluşların ortaklarının tamamının kefil sıfatıyla imzalarının alınmadığı, kredi geri ödemelerinin üçüncü kişilerce sıklıkla kasadan nakit yatan yüksek tutarlarla gerçekleştirildiği, bu işlemleri gerçekleştirilen kişilerin, kuruluşlarla ortaklık ilişkisi veya yönetim ilişkisi bulunmayan kişiler olduğu anlatıldı.

ADRESLERİN HEPSİ YANLIŞ  

Kredi geri ödemelerinin kim tarafından ödeneceği konusunda bilgi sahibi olunmadan kredi kullandırıldığı belirlendi. Kuruluşların vergi kimlik numarası almak için Vergi Dairesi Müdürlüklerindeki adresleri incelendiğinde; kuruluşların 16’sının İstanbul ilinde 10 adresi, 2 kuruluşun Bank Asya şubelerini, 1 kuruluşun Denizli ve 1 kuruluşun da Almanya’da bir adres beyan ettiği tespit edildi. 

İŞTE O KURULUŞLAR

Açık kaynaklarda “GÜLENİST” kuruluş olarak belirtilen FETÖ/PDY ile bağlantılı bu kuruluşlardan Colegıos De Educacıon, Rimsriga International Meridian School, Association Educactıve, Axis Educational Trust, Fezalar Educational Company, Gesellschaft Für Freie Schulen Und. Bil. Rh.-Ma. Gemein.Gmbh, Het Hart Voor Lucema Vzw, Milkway Education (Pioneer Academy), Lehiggh Dialogue Center, North American University (TexasGulf Foundation), Brooklyn Amity School , Vims International Meridion School, Wisdom School, Canadian Turkish Friendship Community, Horisont Fonden isimli kuruluşlara MASAK tespitlerine göre toplamda 115.136.829,07 TL kredi verildiği tespit edildi. 

Akşam

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