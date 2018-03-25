25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Menbiç için son hazırlıklar! PKK'yı silme harekatı

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Menbiç için son hazırlıklar! PKK'yı silme harekatı
Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılar, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikata başladı.
Menbiç için son hazırlıklar! PKK'yı silme harekatı Menbiç için son hazırlıklar! PKK'yı silme harekatı Menbiç için son hazırlıklar! PKK'yı silme harekatı

Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin’de büyük başarı sağlamasının ardından, gözler terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Menbiç’e çevrildi. Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’e müdahale için hükümetten üst üste açıklama gelirken bölgede de hareketlenmeler başladı. Afrin’de kontrolün TSK ve ÖSO’nun eline geçmesinin ardından boşa çıkan Arap, Türkmen ve Kürt savaşçılar, Suriye’nin PKK’dan temizleneceği güne kadar savaşacaklarını belirterek Menbiç için tatbikatlara başladıklarını duyurdu. Afrin’in tümüyle kontrol altına alınmasının ardından TSK ve ÖSO birlikleri, saha hazırlık çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Afrin harekatının başarılı şekilde sonlanmasının ve beklenenden kısa sürmesinin askerler arasında rehavete yol açmaması için birlik komutanları askerleri sıkı eğitimlere tabi tutuyor. 

"PKK'YI BU TOPRAKLARDAN SİLECEĞİZ"

Afrin’in özgürleşmesinin ardından ÖSO bünyesinde Kürt savaşçıların da içinde olduğu El Hamza Tugayı, Menbiç için hazırlıklara başladı. Kürt savaşçılarla gündeme gelen El Hamza Tugayı Kubbesin Bölge Komutanı Muhammet Şibil, “Hızımızı almışken Irak’a kadar PKK’yı temizlemek istiyoruz” dedi. El Hamza Tugayı Arap, Türkmen ve Kürtlerden oluşuyor. Şibil, PKK bölgesindeki iki bin civarında ABD askerini engel olarak görmediklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “Her ne olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, PKK’yı bu topraklardan sileceğiz.” 

PKK ile YPG’nin aynı olduğunu, bu terör örgütlerine destek veren ülkelerin de onlar gibi olduğunun altını çizen Şibil, “Biz biliyoruz ki PKK’nın bölgeden çekilmesi için ABD, 2016’dan bu yana Türkiye’ye sayısız söz verdi. Ama hiçbir sözünü tutmadı. Türk diplomatların dediği gibi ‘Türkiye artık kendi göbek bağını kendisi kesecek duruma geldi.’ Önce Allah’ın sonra bizim desteğimizle teröristler bölgeden atılacak.”

MENBİÇ DE ÖZGÜRLEŞECEK

Afrin’de elde ettikleri başarının kendilerini daha da güçlendirdiğini ve Menbiç’e girmenin kolay olduğunu ifade eden Şibil, asıl amaçlarının yaşadıkları bölgeleri ve aileleri korumak olduğunu belirterek, “Menbiç için sıkı hazırlıklar yapıyoruz. Önce Menbiç’e gireceğiz, orayı da Afrin gibi, El Bab gibi özgürleştireceğiz. Menbiç’te halk Arap ve Türkmen olduğu için PKK içeriden destek alamayacak, işimiz daha kolay olacak. Türkiye ‘giriyoruz’ dediği anda yarım saat içinde Menbiç’teyiz” dedi.

KÜRTLERİ KULLANIYORLAR

Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye ile birlikte savaşan El Hamza Tugayı’na bağlı Kürt savaşçılardan biri de Kubbesinli 25 yaşındaki Ragıp Şeyho. İlk cümlesi “DAEŞ de, PKK da, rejim güçleri de aynı” oldu. Şeyho, “Esad yıllarca Kürtlere kimlik bile vermedi. Kürtlerin Esad’ın yanında hiçbir hakkı yoktu. Ben hiç arazisi ve evi olan Kürt görmedim. Bu muameleye dayanamadık. 7 yıl önce Arap ve Türkmenler bize destek verince hep birlikte rejime karşı isyan başlattık. Bizim Türkmenlerden ya da Araplardan ayrı hareket etmemiz mümkün değil. Hepimiz kardeşiz ve vatanımızı seviyoruz” dedi. Kendilerine sahip çıkan Türkiye’yi dost ülke olarak gördüklerini söyleyen Şeyho, “Türkiye olmasaydı bizim başarılı olmamız mümkün değildi. Fırat Kürtleri Türkiye’yi sever ve inşallah Türkiye desteklerini eksik etmez. Doğrusunu söylemek gerekirse PKK, ABD ve İsrail projesidir. Bunu artık çocuklarımız bile biliyor. PKK kendinden başkasını sevmez, Kürtleri de kendi çıkarları için kullanır. Biz Müslümanız, onlar dinsiz, imansız. Çoluğun çocuğun hakkını yiyenden hayır gelir mi?” ifadelerini kullandı.

PKK'YI YOK EDECEĞİZ

El Hamza Tugayı’na bağlı genç savaşçılardan biri de Cuma Akil. Biri kız, biri erkek iki çocuk babası. Önce vatanı, sonra ailesi için savaştığını söylüyor. Şehit olmak onu asla korkutmuyor. Cuma Akil, “Şanlı bir davamız var, bize hayatı zindan etmeye çalışan PKK’yı yok edeceğiz, bu bölgeye huzur getireceğiz” dedi. Birlikte savaştığı arkadaşları gibi bu mücadeleden vazgeçmeyeceğini haykıran Akil, Türkiye için savaşmaktan gurur duyduğunu söyleyerek şunları ekledi: “Afrin operasyonunda Türk askeriyle birlikte savaşmak bizim için rüya gibiydi. Şimdi bizim derdimiz, bölgemize yerleşen PKK’yı söküp atmak. Çünkü PKK, herkese zarar veriyor. Bunlar ne Kürt sever ne Arap sever. Kim tarafından yönetildiği belli değil. Kızlarımızı, kadınlarımızı elimizden alıyorlar; çocuklarımızın beynini yıkayıp dağa kaldırıyorlar. Onların bu bölgedeki varlığı bizim huzurumuzu engelliyor. Menbiç harekatını canımız pahasına yapacağız, bunu Türkiye’nin desteği olmadan başaramayız. İnşallah Türkiye  bizi bırakmaz.”

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