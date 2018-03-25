25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Sincar çağrısı: Acil büyük bir güç gönderin

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Sincar çağrısı: Acil büyük bir güç gönderin
Musul Valisi Nufel Yakub, Sincar'da PKK’nın güçleri çektiğini iddia ettiği bölgelerin güvenliği için acil güvenlik gücü talep ettiklerini açıkladı.
Sincar çağrısı: Acil büyük bir güç gönderin Sincar çağrısı: Acil büyük bir güç gönderin Sincar çağrısı: Acil büyük bir güç gönderin

Türkiye'nin PKK hedeflerine harekat düzenleme ihtimalinin konuşulduğu Sincar hakkında Musul Valisi'nden, durumu karmaşık hale getirecek bir çağrı geldi.

"ACİLEN BÜYÜK BİR GÜÇ GÖNDERİN"

Vali Nufel Yakub, “Irak merkezi hükümetinden PKK’nın çekildiği bölgelerde asayişin sağlanması için acilen büyük bir güç temin edilmesini talep ettik” dedi.

"ÖZEL BİR SAVUNMA GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

“Sincar'daki durum diğer bölgelerden farklı. Farklı etnik yapıların yaşadığı bir bölge” diyen Yakub, DEAŞ saldırılarında dinsel farklılık nedeniyle büyük bir felaket yaşayan bölgenin özel bir savunma gücüne ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu KCK, dün yaptığı açıklamada, Sincar ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirterek, “Sincar'dan gerillalarımızı çekiyoruz” demişti.

"ÇEKİLİYORUZ" YALANI

Ancak PKK'nın yaptığı "çekiliyoruz" açıklaması inandırıcı bulunmadı, ve bu açıklama, Sincar'da varlığını sürdürebilmek için dünya kamuoyunu yanıltma amaçlı böyle bir hamle yaptıkları yorumlarını beraberinde getirdi.

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