25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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'Peşmerge'yi bir daha burada görmek istemiyoruz!'

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'Peşmerge'yi bir daha burada görmek istemiyoruz!'
Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Arap siyasi temsilcileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmerge gücünün Kerkük'te bir kez daha görev yapmasını reddetti.
'Peşmerge'yi bir daha burada görmek istemiyoruz!' 'Peşmerge'yi bir daha burada görmek istemiyoruz!' 'Peşmerge'yi bir daha burada görmek istemiyoruz!'

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük kent merkezindeki Irak Türkmen Cephesi Başkanlık binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te oluşturulacak bir operasyonlar komutanlığında peşmergenin yer almasını kesinlikle reddediyoruz.'' ifadesini kullandı.

"OLUŞACAK SORUNLARDAN BAŞBAKAN İBADİ SORUMLU OLUR!"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait güvenlik gücü peşmergenin tekrar kentte görev almasıyla güvenlik ihlalleri meydana gelebileceği uyarısında bulunan Salihi, ''Böyle bir gelişmenin gerçekleşmesiyle birlikte kentte oluşacak güvenlik sorunlarından Başbakan Haydar el-İbadi sorumlu olacaktır.'' dedi.

"KERKÜK TEKRAR PAZARLIK MALZEMESİ HALİNE GETİRİLMEMELİ"

Salihi, Kerkük kentinin tekrar siyasi pazarlık malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, ''Peşmergeyi tekrar buraya yerleştirmek, Kerkük'ü bir kez daha merkezi hükümet ile IKBY arasında anlaşmazlık bölgeler haline getirmek demektir.'' uyarısında bulundu.

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