Bruma'ya teklifler geldiği dönemde Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan Galatasaray benzer bir stratejiyle Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi transfer etmek istiyor. Rodrigues'e Premier Lig'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, teknik kadronun çok istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.
KASIMPAŞA OPSİYONU KULLANACAK
Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir sezonluğuna kiraladığı ve 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ın da istekli olduğunu iddia ederken, Kasımpaşa yönetiminin Anderlecht'in bonservisine 2.5 milyon Euro ödediği genç oyuncunun satın alma opsiyonunu kesin olarak kullanacağı gelen haberler arasında.
DENAYER VE SİNAN'A: HAZIR OLUN
G.saray'da Trabzonspor maçı öncesi iki oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Serdar Aziz ve Feghouli kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Serdar ve Feghouli'nin durumunu dikkate alan teknik heyet, bu iki oyuncunun alternatifi olarak gördükleri Denayer ve Sinan Gümüş'e "Hazır olun" mesajını iletti.
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Devlerin savaşı! Galatasaray ve Beşiktaş...
Bruma'ya teklifler geldiği dönemde Garry Rodrigues'i kadrosuna katarak B planını devreye sokan Galatasaray benzer bir stratejiyle Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi transfer etmek istiyor. Rodrigues'e Premier Lig'den gelen teklifler sonrasında oyuncusunu 20 milyon Euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Galatasaray yönetimi, teknik kadronun çok istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için düğmeye bastı.
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