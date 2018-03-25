Fransız basını duyurdu! F.Bahçe'de ayrılık!

Mercato365 sitesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen Türkiye macerasını erken noktalayabileceği belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun son dönemde takımda istediği şansları bulamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığına vurgu yapan site, yaz transfer döneminde başka bir takıma gitmesinin sürpriz olmayacağını okuyucularına duyurdu.
Valbuena, Süper Lig'de forma giydiği 23 maçta 5 gol, 8 asist gerçekleştirdi.
BOLU'DA DA YEDEK
Kocaman, Valbuena'yı Bolu maçında bile yedek soyundurdu. Yıldız oyuncu, 46'da Aatıf'ın yerine girmişti..