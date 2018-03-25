25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Tarihi hezimet sonrası büyük korku!

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Tarihi hezimet sonrası büyük korku!
Milli arayı boş geçmemek adına Bolu’da oynanan hazırlık maçı ve 6-2’lik ağır skorun Fenerbahçe'deki artçıları devam ediyor.
Tarihi hezimet sonrası büyük korku! Tarihi hezimet sonrası büyük korku! Tarihi hezimet sonrası büyük korku!

Gençlerin kötü oynaması, kaptan Volkan’ın büyük hatalara imza atması ve yıldızların umursamaz hali, tecrübeli hoca cephesinde hayal kırıklığı yarattı.

Takımdan bir an önce bu karşılaşmayı unutmalarını isteyen Kocaman, milli oyuncular nedeniyle eksik kadroyu ligdeki Kayserispormaçına motive etmek için büyük uğraş verecek.

 

Volkan Demirel alarmı

Boluspor maçında 6 gol birden yiyen ve hazırlık mücadelesi olmasına rağmen kariyerindeki belki de en kötü 90 dakikayı yaşayan Volkan Demirel için teknik heyet seferber oldu.

Kameni’nin formsuzluğunda kalan 8 lig maçı öncesi Volkan’ın geçirdiği şoku çabuk atlatması gerektiğini düşünen Aykut Kocaman ve ekibi, kaptanın en büyük destekçisi olacak.

Sarı-Lacivertliler’deki ortak korku; Volkan’ın hazırlık maçındaki görüntüsünün lige de yansıması.

Gençler sınıfta kaldı

Aykut Kocaman’ın ısrarla kazanmak istediği altyapı oyuncuları, milli arada kendilerine

Batuhan, Yiğithan, Erdem, Enes, Samed ve Onur gibi gençler, beklenen görüntüden çok uzaktı.

Özellikle savunma hattında görev yapan isimlerin yaptığı hatalar, 6-2’lik ağır yenilginin hazırlayıcısı olurken; daha uzun zamana ihtiyaç duyduklarını gözler önüne serdiler.

Kocaman ise her şeye rağmen genç futbolculardan morallerini bozmamalarını istedi.

Ozan Tufan’ın eksiği çok

Kadro dışı kaldıktan sonra satış listesine koyulan, haftalarca bireysel antrenör ile Dereağzı’nda çalışan ve devamında affedilen Ozan Tufan, uzun bir aranın ardından takımla çıktığı ilk maçta büyük hüsran yaşadı.

6-2 biten Boluspor mücadelesinde 90 dakika forma giyen ve maç eksiği dikkat çeken Ozan, fizik olarak hazır değildi.

Ligde yeniden kadroya girme konusunda teknik heyete olumlu sinyaller veremeyen Ozan Tufan’ın, sezon sonuna kadar büyük çaba göstermesi gerekecek

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