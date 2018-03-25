Şampiyonlar Ligi servet dağıtacak!

Kulüpler açısından büyük bir gelir kaynağı olan Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki yıldan itibaren para ödüllerinin artacağı iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Avrupa futbolunun patronu UEFA, statüsünü değiştirdiği turnuvada gruplara kalan takımlara önümüzdeki sezon 12,7 milyon euro yerine tam 15 milyon euro dağıtacak.

Haberde gruplarda alınacak her bir galibiyete verilen para ödülünün 1,5 milyon euro'dan 2,7 milyon euro'ya; her bir beraberliği verilen ücret ise 500 bin euro'dan 900 bin euro'ya çıkarılacağı belirtildi.

Yeni ödül dağılımında son 16'ya kalma parasının 9,5 milyon euro, çeyrek finale çıkma ödülününse 10,5 milyon euro olması öngörülüyor.

Yarı final, final ve şampiyonluk hâlindeyse takımlara sırasıyla 12, 15 ve 19 milyon euroluk bir ödeme yapılacak.