25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Neustadter'e şok ceza! Özür diledi

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Neustadter'e şok ceza! Özür diledi
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Roman Neustadter, Rusya Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezasına çarptırıldı.
Neustadter'e şok ceza! Özür diledi Neustadter'e şok ceza! Özür diledi Neustadter'e şok ceza! Özür diledi

Rusya'nın 2018 Dünya Kupası öncesi oynadığı hazırlık maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmesinin ardından ülke medyası, eleştiri oklarını Sarı Lacivertli oyuncunun üzerine yöneltmişti.

Neustadter'in Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçtan birkaç saat sonra takım arkadaşı Konstantin Raush ile birlikte Moskova'da bir gece kulübünde görüntülenmesi Rusların büyük tepkisini geçmiş ve iki oyuncuya da ceza verilmesi gündeme gelmişti.

 

Rusya Futbol Federasyonu da resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Neustadter hem de Raush'u cezalandırdığını duyurdu. Açıklamada ayrıca iki oyuncunun özür mesajlarına da yer verildi.

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