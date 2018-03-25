25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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'Adama çıkıp salladık, sonra anlaşma yaptık!'

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'Adama çıkıp salladık, sonra anlaşma yaptık!'
Sarı-Lacivertli kulübün Karadeniz Ereğli şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlığa yeniden adaylığıyla ilgili açıklamayı yakın zamanda yapacağını söylerken, FETÖ konusunda da uyarılarda bulundu.
'Adama çıkıp salladık, sonra anlaşma yaptık!' 'Adama çıkıp salladık, sonra anlaşma yaptık!' 'Adama çıkıp salladık, sonra anlaşma yaptık!'

Başkan Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Karadeniz Ereğli şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Gülüç beldesindeki etkinlikte konuşan Yıldırım, göreve ilk geldiklerinde, tesisleşme ve ekonomik olarak büyüyerek sportif başarılara imza atmanın planlarını yaptıklarını bildirdi. Geçmişe dönük 20 yıla bakıldığında, Avrupa standartlarında stat yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, Fenerbahçe'nin sponsorlarla beraber 1998 yılından sonra büyüyerek bu hale geldiğini anlattı.

 

Gebze'de spor tesisinin temeli atılacak

Kulüplerin altyapılarına önem vermeleri gerektiğini, her altyapı için 8-10 sahaya ihtiyaç duyulduğunu belirten başkan Yıldırım, şu anda Fenerbahçe'nin altyapısı için 2, A takımı için 2 sahası olduğuna değindi.

Yıldırım, Gebze'de önümüzdeki nisan ayında, geçen sene planını açıkladığı 15 sahalık arazi üzerine kurulacak spor tesislerinin ilk temelini atacaklarını bildirdi. 

"Alttan alttan Fenerbahçe'yi bölme operasyonu başlamıştır"

Fenerbahçe Kulübünün 3 Temmuz sürecinde büyüklüğünü gösterdiğini, birlik ve beraberlik içerisinde olunması durumunda her türlü sorunun üstesinden gelinebildiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe şuna dikkat etmelidir; FETÖ Türkiye'deki süreci devam ettirmektedir, bitmeleri uzun yıllar alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, Fenerbahçe'nin bekası için bu örgüte karşı mücadelenin 3 Temmuz'daki gibi devam etmesi gerekir. Bunun dışında bir sapmaya uğrarsak, 'Bu olay bitmiştir.' tezine bakarsak hepimiz yanılgıya düşeriz. O zaman şu anda olduğu gibi alttan alttan Fenerbahçe'yi bölme operasyonu başlamıştır ve devam edecektir. Kendi ağızlarıyla 3 Temmuz'dan sonra şunu söylüyorlar; Aziz Yıldırım ve yönetimler arasına taraftar nifak tohumu atarak... Bunu tribünlerde yapmaya başlamışlardı ama başaramadılar. Bunu başararak bizleri birbirimizden koparmak ve kendi emellerine alet etmek istediler. Buna hiçbirimiz düşmemeliyiz, bu tuzağa düşmeyelim." 

Yıldırım, önümüzdeki hafta Sapanca ve Kayseri'de, nisan ayında da Edirne ve Antalya'da, içerisinde sosyal tesisi bulunan Fenerbahçe Evi temellerini atacaklarını, Ereğli ilçesinde de arazi bulunması durumunda gereken evin açılmasına katkı sağlayacaklarını belirtti.

Acıbadem Sağlık Grubu sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında geçtiğimiz günlerde yapılan sponsorluk anlaşmasına değinen başkan Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar ile kulübün  menfaatleri doğrultusunda el sıkıştığını söyledi.

"Adama çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık." diyen Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Mehmet Ali Aydınlar'la, üniversiteyle ilgili Vefa Küçük ve Mahmut Uslu görüşürken, sağlık sponsoru olmak istediğini ifade etmiş. Yılda 1 milyon dolar bunun için ücret ödeyebileceğini söylemiş. Biz Medical Park'a 3 yılda 1 milyon dolar karşılığında hakkımızı verdik. Bir yanda 3 yılda 1 milyon dolar, diğer yanda yılda 1 milyon dolar. Bunun üzerine toplandık, üniversiteyi konuştuk. Üniversiteye destek olacağını ifade etmiş. 'Ne getirir ne götürür?' dedik. Bir tarafta tenkit ettiğimiz bir konu, öbür tarafta Fenerbahçe'nin menfaatleri... Bu kaynağı yaratmak zor. Çıkıp, 'Sponsor bulacağım, getireceğim.'... Peki niye sponsor olmadılar bugüne kadar. Hep kaçtılar da bu saatte mi  sponsor olmak akıllarına geldi. 'Oturalım konuşalım.' dedik. Oturduk konuştuk. Altı sene, 1 milyon dolardan 6 milyon dolar sağlık sponsoru; 4 milyon dolardan 6,5 sene, 26 milyon dolar forma reklamı. Toplamı 32 milyon dolar. Artı 3 milyon dolar Fenerbahçe Üniversitesine yardım; artı kız voleybol takımına forma reklamı verilmesi 1 milyon dolar, eğer isim anlaşması yapılırsa 3 milyon dolar; artı Fenerbahçe, üniversite yaparsa kampüsü için yapılacak binalarda orada da 5 tane fakülte yapılacak her biri 10 bin metrekare, bu fakültelerden birini de kulübe yapıp hediye edecek. Sözleşme budur."

"ADAYLIĞIMI AÇIKLAYACAĞIM"

Aziz Yıldırım, 1999 yılında kulübe 30 milyon dolar verdiğini ve hibe ettiğini söyleyerek, "Para vermek kolay değildir. Fenerbahçe başkanlığına adaylığımı açıklayacağım kısa sürede ve daha net konuşmalar yapacağım." diyerek sözlerini tamamladı.

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