BM İsrail'den tazminat talep etti

İşgal rejiminde yayınlanan Israel Hayom gazetesi, verdiği haberde, BM Genel Sekreterliğinin Tel Aviv’e bu talebini ilettiğini belirterek, İsrail’in BM’deki temsilcisinin talebin küstahça olduğunu söylediğini yazdı.

Talebi değerlendiren Siyonist işgal rejiminin BM’deki büyükelçisi Danny Danon “BM’nin İsrail’den tazminat istemesi küstahça bir taleptir… Bu konuda İsrail’i kınayacağına Hamas’tan tazminat tahsil etmesi gerekir” dedi.

Siyonist işgal rejimi 2014 tarihinde Gazze’ye yönelik başlattığı savaşta binlerce kişinin şehit olmasına, yaralanmasına ve on binlerce kişinin de evsiz kalmasına neden olmuştu. İşgal güçleri UNRWA’ya ait bazı kuruluşları da vurmuştu.

UNRWA’nın Gazze komiseri Pierre Krahenbühl yaptığı açıklamada UNRWA’nın okullarını hedef alan İsrail’in cezalandırılması gerektiğini söylemişti.

İşgal güçlerinin başlattığı son Gazze savaşında 2200 kişi şehit oldu, 11 bin kişi yaralandı ve on binlerce ev yerle bir oldu.