25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Dekan, öğrencileri dövdürdü

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Dekan, öğrencileri dövdürdü
Fransa'daki eğitim reformu protestoları devam ederken Montpellier Üniversitesi yönetimi, protesto gösterisi yapmak isteyen öğrencilere müdahale yöntemiyle bir skandala imza attı.
Dekan, öğrencileri dövdürdü Dekan, öğrencileri dövdürdü Dekan, öğrencileri dövdürdü

DEKAN ŞİDDET TİMİ KURDU

Hukuk fakültesinde yaşanan olaylara ilişkin Lena R. isimli öğrenci yaptığı açıklamada üniversite yönetiminin özel “şiddet timi” tutarak protestocu öğrencileri döverek dışarı çıkardığını açıkladı.

MASKELİ SALDIRGANLAR AMFİ BASTI

Olayın detaylarını anlatan Lena R.“Yaklaşık 50 öğrenciydik. Dekanımız kar maskeli ve eli sopalı yaklaşık 10 kişilik ‘şiddet timine’ kapıyı açtı. Hiç konuşmadan hepimizi döverek ve sürüyerek dışarı çıkardılar. Haklarını ararken kanı dökülen öğrencileri izleyen hukuk fakültesi duayenini gördüm. Arkadaşımı kanlar içerisinde yerde yatarken gördüm. Okul yönetiminin şiddete alkış tuttuğunu gördüm. Öğrencilerden 3 tanesi sağlık ekipleri tarafından götürüldü. Polis duayenden izinsiz üniversiteye giremedi, bize bu şiddeti uygulayan adamları tutuklamadı, acil çıkışından kaçtılar.” diye konuştu.

"ÜLKEMİZDEN KORKUYORUM"

Bu olayın cezasız kalmasını istemediğini ifade eden genç kız, Facebook hesabından“Hukuk fakültesinin yerleri kan içerisinde kaldı. Polis hiçbir şey yapamadı. Milli eğitimimiz bu ise, bizi koruması gereken polis bu ise, ülkemiz bu ise korkuyorum” paylaşımını yaptı.

DEKAN KENDİNİ SAVUNDU

Konu ile alakalı açıklama yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Philippe Petel şiddet gösteren grubun dışarıdan olduğunu reddederek, kendini savundu. Petel, “Protestoculara karşı olan yine hukuk öğrencileriydi. Kar maskeli görmedim, gördüğüm birkaç kar maskeli de genellikle protestocular tarafındaydı. Ben eylemlere engel olan ve ders görmek isteyen o öğrencilerimle çok gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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