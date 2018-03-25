25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Ekonomiye yeni format

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Ekonomiye yeni format
Ekonomi, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kurumsal olarak yeniden yapılandırılacak. Uyum yasaları kapsamında ekonomi sistemine de bir düzenleme getiriliyor.
Ekonomiye yeni format Ekonomiye yeni format Ekonomiye yeni format

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile getirilen yeni sistemin mantığı esas alınarak ekonomik teşkilat, karar alma gibi konularda çok başlılığın da ortadan kalkmasını sağlayacak.

YENİ BİR PARADİGMA GETİRECEK

AK Parti kaynakları yapılacak yeni düzenleme ile kalkınma açısından da yeni bir atılım dönemi olacağının altını çiziyor. Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu söyleyen kaynaklar, yeni sistemin ekonomi yönetiminde hem idari hem de anlayış açısından yer bir paradigma getireceğini belirtiyor.

JET KARARLAR ALINABİLMESİ İÇİN

Ekonomik büyümenin hızlanması için bu düzenlemenin gerektiği belirtilirken, ekonomide çok başlılık ve kurumlar arasında uyumsuzluk ve senkronizasyon probleminin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanıyor. düzenleme ile Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum gereği, başta enerji, ticaret ve finans alanında bölgenin ve dünyanın merkezi olacağı belirtiliyor. AK Parti kaynakları, “Savunma sanayii, ilaç sanayii gibi sektörler başta olmak üzere bir çok katma değerli sektörlerde Türkiye’nin yeni atılım yaptığını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK

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