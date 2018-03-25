25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Çiftlik Bank'ta flaş gelişme

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çeşitli illerde yürütülen soruşturmalar ile ilgili önemli bir karar aldı. Başsavcılık, yürütülen tüm soruşturmalara ilişkin dosyaların İstanbul’da toplanmasına karar verdi.
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme Çiftlik Bank'ta flaş gelişme Çiftlik Bank'ta flaş gelişme

Başsavcılığın kararında Çiftlik Banksistemi üzerinden toplam 1 milyar 139 milyon 972 bin lira toplandığı ve sisteme para yatıran kişi sayısının 132 bin 222 olduğu kaydedildi.

5 BİNİN ÜZERİNDE ŞİKAYET BAŞVURUSU

Çiftlik Bank ile ilgili yetkili kurumlara 5000'in üzerinde şikayet başvurusu yapıldı. Şimdiye kadar 100.000'in üzerinde kişinin sisteme para kaptırdığı ortaya çıktı. Listede birçok meslek kuruluşundan kişi yer alırken milletvekillerinin de olması dikkat çekti.

Vatandaşları mağdur eden Çiftlik Bank'ın perde arkasında 11 irtibatlı şirketin de varlığı ortaya çıktı.

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