25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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G.Saray'da Terim depremi! 6 isim birden...

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G.Saray'da Terim depremi! 6 isim birden...
Fatih Terim Galatasaray'da önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı ve bazı isimlerin biletini kesti.
G.Saray'da Terim depremi! 6 isim birden... G.Saray'da Terim depremi! 6 isim birden... G.Saray'da Terim depremi! 6 isim birden...

Fatih Terim, 18 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak olan ve Latovlevici'nin bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek. Sarı-Kırmızılılarda ayrılığı kesinleşen ilk isim Rumen futbolcu Latovlevici oldu.

Sezon sonunda birçok oyuncunun sözleşmesi bitecek olan Galatasaray'da yolların ayrılacağı diğer isimlerin ise Hakan Balta, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Tarık Çamdal ve Cedric Carasso olduğu öğrenildi.

Şu anki durumda Ryan Donk, Koray Günter, Yasin Öztekin ve kiralık olarak forma giyen Jason Denayer'in takımda kalma ihtimalleri ise sezon sonunda belli olacak.

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