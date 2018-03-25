25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması

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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, 25 Mart Yunan mili bayramını fırsat görüp, Türkiye’ye karşı küstah açıklamalar yaptı.
Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması
Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması

Kammenos, Yunanların 1821’de Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık isyanının başlatmalarının 197. yıldönümünde “Yunan mücahitler 1821’de çok güçlü Osmanlı İmparatorluğu’nu bozguna uğrattılar. Büyük Osmanlı İmparatorlukları düşünenler, 1821’i hatırlamalıdır. Ulusal egemenliğizden şüpheye teşebbüs edeni, 1821’de olduğu gibi bozguna uğratırız” dedi.

TÜRKİYE'YE ASKERLERİ DERHAL BIRAKIN ÇAĞRISI

Atina’daki askeri geçit töreninden sonra konuşan Kammenos, geçen 1 Mart’ta Meriç bölgesinde Türk devriyeleri tarafından yakalanan ve tutuklanan 2 Yunan askerinin derhal serbest bırakılmaları için dost ve müttefik ülkelere destek vermeleri çağrısında da bulunarak, şunları söyledi:

 

“2 Yunan askeri, Uluslalarası Hukuk ve demokrasi ilkelerine aykırı bir şekilde Edirne’de cezaevinde tutuluyor. Böylesi davranışlar, Türkiye’yi yalnızlığa itmekte ve bir zamanlar yola çıktığı Şark’ın derinliklerine geri göndermektedir. Dost ve müttefiklerimizden destek istiyoruz. Açıklamalar yetmez, somut şeyler bekliyoruz. Bugün dostu düşmanı tanıma vaktidir” 

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