25 Mart 2018 Pazar8 Recep 1439
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Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

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Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!
Slovakya'nın Tayland'ı 2-1 mağlup ettiği maçta suratına gelen top nedeniyle dili nefes yoluna kaçan Fenerbahçeli Martin Skrtel, yürekleri ağza getirdi.
Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü! Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü! Fenerbahçeli Skrtel ölümden döndü!

Royal Cup maçında SlovakyaTayland'ı 2-1 mağlup ederken karşılaşmaya Skrtel’in başına gelenler damga vurdu. İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan deneyimli savunmacı, için derhal sağlık ekibi müdahale etti. 

Dili yüzünden nefessiz kaldı

Karşılaşma bu olay nedeniyle bir süre duraklamasının ardından kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

Kupayı kaldıran isimdi 

Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

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