Erdoğan'dan flaş 'Tel Rıfat' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde partililere hitap etti. Terörle mücadele konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız. Münbiç konusunda bize verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz. Amerika'nın bir anca önce Münbiç'in denetimini bölgenin gerçek sahibine devretmesi lazım. Terör örgütü buradan çıkartılmazsa o zaman bu işi biz yapmak mecburiyetinde kalırız. Gittiği hiçbir yerde ülkemize işgalci davranılmıyor. Adım attığımız her yerde samimi karşılanıyoruz. Biz inşa etmeye gideriz, onlar imhaya gelir. " ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Biliyorsunuz önümüzde 2019 seçimleri var. Üç seçim yaşayacağız. Bu üç seçime de hazır olmamız lazım. Trabzon sadece Trabzon değil. Türkiye'de de Trabzonlu var, her yerde dağılmış. Hep birlikte bir çalışmayla seçimde sandıkları patlatacağız inşallah.Trabzon, 2019'da Karadeniz gibi coşmazsa bizim kimseye diyecek bir sözümüz kalmaz.Bundan 9 yıl öncesinde Türkiye çok büyük bir acı yaşadı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu minnetle anıyoruz.Bugün 25 Mart, 9 yıl önce bugün Türkiye çok büyük bir yürek acısı yaşadı. BBP kurucusu ve genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizi bir kez daha rahmetle, hasretle yadediyorum.Kendisi yaşasaydı eminim ki 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarımız başta olmak üzere, son yıllarda attığımız tüm adımlarla bizimle birlikte omuz omuza mücadele ederdi. Şu anda onun varisi olan arkadaşlarımız da bizimle beraber yürüyorlar. Sağolsunlar.Muhsin Yazıcıoğlu vatan ve millet aşığı bir dava adamıydı. Milliydi, yerliydi. Böyle bir insan hayatta olsaydı 15 Temmuz'da darbecilere karşı bizimle omuz omuza mücadele verirdi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatımızdaki başarımızdan bizim kadar o da aynı heyecanı duyardı. Yokluğunu hissettiğimiz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime bir kez daha Rabbimden rahmet niyaz ediyorum.

İŞİNİ YAPAMAYAN BÜROKRAT İSTİFASINI VERSİN ÇEKSİN GİTSİN

Samsun'dan Sarp'a aradaki tüm tüneller Karadeniz'in dili. Onlar konuşuyor zaten. Bizim anlatmamıza gerek yok.Son zamanlarda bürokrasinin ağır işlediğine dair şikayetler gelmeye başladı. Buradan açıkça ilan ediyorum; görevini layıkıyla yapamayan hiç bir bürokrat bulunduğu makamı boşuna işgal etmesin. İstifasını versin çeksin gitsin.

Tekeden bile süt çıkartırız elhamdülillah. Bizi kötü komşularımız mal sahibi yaptı. Eğer bunlar olmasaydı Afrin'de bu başarıyı yakalayamazdık. Şimdi Afrin'de de durmak yok yola devam.

TÜRKİYE'Yİ ŞAHLANDIRACAĞIZ

Buraya girerken son durum nedir bir öğreneyim dedim. Bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 747.Son 15 yılda çok büyük işler yaptık. İnşallah 2019'da da yeni dönemi hayata geçirecek, Türkiye'yi şahlandıracağız.Trabzon'a çok büyük yatırımlar yaptık. Şimdi Trabzon'a bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. Akçabat'ta kurulacak bu üniversite ile Trabzon yüksek öğretimde yepyeni bir boyut kazanmış olacak.Avni Aker Stadı yerine yepyeni bir şehir parkı ve hem takımın hem şehrin geçmişini sergileyebileceğimiz bir müzeyi orada kurmuş olacağız.



YENİ ÜNİVERSİTE MÜJDESİ

Trabzon'a çok büyük yatırımlar yaptık. Şimdi Trabzon'a bir devlet üniversitesi daha kuruyoruz. Akçabat'ta kurulacak bu üniversite ile Trabzon yüksek öğretimde yepyeni bir boyut kazanmış olacak.Avni Aker Stadı yerine yepyeni bir şehir parkı ve hem takımın hem şehrin geçmişini sergileyebileceğimiz bir müzeyi orada kurmuş olacağız.Trabzon'a spordan sağlığa her alanda çok büyük yatırımlar yaptık. Şimdi sıra 900 yatak kapasiteli yeni bir şehir hastanesinde.

MEHMETÇİĞİ KİMSE TUTAMAZ

Sizin bu arzunuz isteğiniz olduğu sürece cephedeki Mehmetçik'i kimse tutabilir mi? Tutamaz. Karşısına çıkanı gömer. Ve gömdü de. Nerede düşman bulduysak gömdük. İçeride de, dışarıda da...Bay Kemal, başka yerlerde geziyor. Biz arazide geziyoruz. Farkımız bu.Türkiye'nin ilk yeşil endüstri bölgesini Trabzon'da kuruyoruz. özel sektöre bu alanda cazip fırsatlar sunacağız.