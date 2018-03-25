Yusuf'tan transfer açıklaması! 'Belli olmaz...'

Trabzonspor ve Milli takımın genç yıldızlarından Yusuf Yazıcı, Karadağ ile oynanacak olan maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye - Karadağ milli maç öncesinde genç futbolcu Yusuf Yazıcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve şu açıklamaları yaptı:

"YENİ BİR JENERASYON OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Şu an yeni bir jenerasyon olma yolunda ilerliyoruz. Bireysel olarak çok yetenekli futbolcular var. Aramızda deneyimli ve tecrübeli ağabeylerimiz de var. Ülkemize, vatandaşlarımıza çok iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Bunun da bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz. İnşallah milli takımda bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak istiyoruz.

"LUCESCU'DAN HER ANTRENMANDA BİR ŞEYLER ÖĞRENİYORUZ"

Lucescu çok deneyimli ve tecrübeli bir hoca. Ondan her maçta bir şeyler kazanmak istiyoruz. Çünkü bize çok fazla ilgi gösteriyor. Bizim gelişmemiz için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her antrenmanda Lucescu'dan bir şeyler öğreniyoruz.

AVRUPA'YA TRANSFERİ SORUSU

Yusuf Yazıcı Avrupa'ya transferi konusunda gelen soruya ise, "Şu anda milli takıma ve Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Günler bize ne gösterir belli olmaz ama yaşayıp göreceğiz." diye cevap verdi.

YABANCI SINIRI HAKINDA...

Türk futbolcuları değersizleştirilmemesini istiyorum. Tabi ki yabancı futbolcular Türk futbolun kalitesini arttırıyorlar ama Türk futbolcuların da asla özgüven eksikliği yok. Her zaman rekabete açıklar. Türk futbolunda sadece Türk futbolcuların değersizleştirmesini istemiyorum.