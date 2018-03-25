PKK'nın sözde eğitim kampına bomba yağdı

Irak'ın Haftanin bölgesindeki PKK'lı terörist gruba Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak topraklarında, sözde 'Haftanin alanı Bektorya eğitim kampı' bölgesinde 4 terörist ve 1 sığınak, İHA ile tespit edilmesi üzerine bölge yakın hava desteği, SİHA ve topçu atışları ile ateş altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Piyade Tugay Komutanlığı 48. Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk alanının güneyinde Irak sınırının 5 kilometre içerisinde Haftanin bölgesindeki sözde Bektorya eğitim kampı mevkisinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir sığınakta 4 PKK'lı terörist tespit edildi.

Topçu atışı ile desteklenen operasyon sonucunda bölgeye sevk edilen SİHA ile sığınak içinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.