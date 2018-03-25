26 Mart 2018 Pazartesi8 Recep 1439
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Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler!

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Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler!
Irak’ın kuzeyinde Sincar bölgesinde hareketli saatler.. Irak ordusu Sincar’a ulaştı.
Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler! Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler! Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler!

 Sincar ilçe yetkilileri ordunun gelişini beklediği öğrenildi. Sunune ilçesi geçici Genel Müdürü Hudeda Cuke, örgütün kenti boşalttığını iddia etti.

Irak ordusu, Musul’la birlikte iki koldan Sincar’a doğru harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre Sincara bağılı Sunune ilçesinde PKK’lı teröristler  bölgeyi terk ettiği belirtiliyor. Örgütün yerine Irak Ordusu ile PKK’nın eğittiği Sincar savunma güçleri yerleştirildi. Savunma gücün sayısı bine yakın kişiden oluşuyor.

Ayrıca Suriye Irak sınırları da PKK ya bağılı teröristlerin Sincar ilçesi merkezine geri çekildi. Yerlerine Irak Ordu'su yerleştirildiği belirtiliyor . Irak'a bağılı ordu akını bölgeye devam ediyor.

PKK’nın Sincar’ı Irak ordusunun denetimine bırakmak amacıyla terk etmeye başladığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmada, Irak merkezi yönetimine yönelik olarak, "Halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, kardeşsek bize gerekli kolaylığı sağlayacaksanız" ifadelerini kullanmıştı.

 

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