Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrikakaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Aman dikkat! Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrikakaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak pazartesi günü sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
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