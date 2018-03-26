26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Bakan açıkladı! Türkiye kalıcı üs kuruyor

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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Antarktika'ya kalıcı bir üs kuracağımızı açıkladı.
Bakan açıkladı! Türkiye kalıcı üs kuruyor
Bakan açıkladı! Türkiye kalıcı üs kuruyor Bakan açıkladı! Türkiye kalıcı üs kuruyor Bakan açıkladı! Türkiye kalıcı üs kuruyor

Geçtiğimiz yıl Türk ekibinin Antarktika'da sadece gemi ile araştırma yaptığını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu sefer hem gemiyle hem de karadan araştırma yapacağız" dedi.

"KALICI BİR ÜS KURACAĞIZ"

15 Mart'ta geçici ilk üssümüzün kurulduğunu belirten Bakan Özlü, "Türkiye, Antarktika'da bilim seferi düzenliyor. Antarktika'da bilimsel araştırmalar yapmak üzere kalıcı bir üs kurmak için çalışıyoruz. Şuan üssü nereye kurabileceğimiz noktasında fizibilite etüdü yapılıyor." ifadelerini kullandı.

17 NOKTA BELİRLENDİ

Antarktika'da en uygun noktaya üs kurulacağını dile getiren Bakan Faruk Özlü, "Geçtiğimiz yıl 17 nokta belirlendi. Bu sene tekrar üzerinden gideceğiz. En uygun noktada Türkiye'ye bir üs kuracağız" şeklinde konuştu.

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