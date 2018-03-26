26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:25Güneş 06:51Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:29Yatsı 20:49
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 116.603 -0.43
  • Altın: 171,968 -0.27
  • Dolar: 3,9676 0.87
  • Euro: 4,9052 1.34

S.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

»
Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, Pazar gecesi, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı.
S.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
S.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var S.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var S.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yemenli isyancılar tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suudi devlet televizyonu Al-Akhbariya'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma güçlerimiz, krallığı hedef alan 7 füzeyi başarılı bir şekilde imha etmiştir" şeklinde konuştu.

Füze saldırısı ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerde ise havadaki patlamalara ek olarak yerde de patlamalar yaşandığı görülüyor.

İmha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile gerçekleşen bu patlamalardan birinde 1 Mısır vatandaşının öldüğü, 2 Mısırlının da yaralandığı bildirildi.


Yemen'deki isyancı Şii Husiler, saldırıyla ilgili olarak Riyad uluslararası havalimanının hedef alındığını açıkladı.

Füze saldırısı Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyonun Yemen iç savaşına müdahalesinin 3'ncü yıldönümünde gerçekleşti.

Şii Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a daha önce de balistik füze saldırısı düzenlemiş, El Yamama Kraliyet Sarayı da hedef alınmıştı.

Suudi Arabistan, saldırılarda kullanılan Burkan 2-H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
S.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar varS.Arabistan'a füze saldırısı: Ölü ve yaralılar varSuudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, Pazar gecesi, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı.
Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler!Sincar'a doğru iki koldan harekete geçtiler!Irak’ın kuzeyinde Sincar bölgesinde hareketli saatler.. Irak ordusu Sincar’a ulaştı.
YPG/PKK için sonun başlangıcıYPG/PKK için sonun başlangıcıFransa'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Le Figaro gazetesi, PKK/PYD’nin Afrin’de yaşadığı hezimeti ‘Sonun başlangıcı’ olarak yorumladı.
Dekan, öğrencileri dövdürdüDekan, öğrencileri dövdürdüFransa'daki eğitim reformu protestoları devam ederken Montpellier Üniversitesi yönetimi, protesto gösterisi yapmak isteyen öğrencilere müdahale yöntemiyle bir skandala imza attı.
kurşuna dizilmiş 15 kişi bulundukurşuna dizilmiş 15 kişi bulunduMeksika'da bir kamyonette, kurşunlanarak öldürülen 15 kişinin cesedi bulundu.
BM İsrail'den tazminat talep ettiBM İsrail'den tazminat talep ettiBirleşmiş Milletler Siyonist işgal rejiminden 2014 savaşında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA)’ya ait eğitim kurumlarını hedef alıp yıkması nedeniyle tazminat talebinde bulundu.
  • Trump'tan yeni hamle! Ortalık karışacak!25 Mart 2018 Pazar 07:48
  • Time Putin'e Çar tacı giydirdi25 Mart 2018 Pazar 07:40
  • Skandalın bedeli ağır oldu!25 Mart 2018 Pazar 07:29
  • Kerkük'te bombalı saldırı25 Mart 2018 Pazar 07:28
  • İsrail'den Gazze'ye yeni saldırı!25 Mart 2018 Pazar 07:28
  • Suudi Arabistan Orta Doğu planını açıkladı24 Mart 2018 Cumartesi 17:20
  • Aralarında Türkiye'de var! ABD harekete geçti24 Mart 2018 Cumartesi 16:20
  • İşte Trump’ın yeni danışmanının gerçek yüzü!24 Mart 2018 Cumartesi 13:20
  • "Adamsan silersin" dedi. Tüm hesapları sildi!24 Mart 2018 Cumartesi 12:20
  • 'Böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağım'24 Mart 2018 Cumartesi 11:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri