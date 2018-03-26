26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti

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Terörist Muhammed Reşşo’dan Afrin’in önemini bir kez daha kanıtlayan o ifade: Afrin komutanıyken Türkiye saldırısı için Lazkiye’ye gönderildim. Ekibimle denizden sızacaktık ki 5. denememizde yakalandık.
PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti
PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti

DENİZ YOLUYLA TÜRKİYE’YE GELİP EYLEM YAPACAKTI!

Mersin, Muğla ve Antalya istihbarat şube müdürlükleri, 4 teröristin eylem yapmak ve terör örgütünün Ege-Akdeniz açılımı grubu içerisinde faaliyet göstermek üzere Suriye’den deniz yoluyla Muğla’nın Fethiye İlçesi’ne geldiklerini belirledi. Ekipler, iki otomobildeki 7 kişiyi yakaladıktan sonra, ormanlık alanda 8 teröristi sağ olarak ele geçirdi. Yine aynı bölgede ‘dur’ ihtarına uymayan 6 terörist, etkisiz hale getirildi. Bir terörist üzerindeki el bombasını patlatarak öldü. İddianamede, 15 terörist için 30 yıl ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Örgüt üyelerinin mayıs ayında hakim önüne çıkacakları öğrenildi.

KÜRTLERE, SİYASİ EĞİTİMLER VERDİM 

Örgüt içerisinde sözde ‘general’ olarak tanınan ‘Fuat’ kod isimli Suriye uyruklu Muhammed Reşşo ifadesinde 1995 yılında terör örgütüne katıldığını, ailesiyle birlikte Afrin’de yaşadığını söyledi. Reşşo, Afrin’de 6 yıl süreyle silahlı eğitim aldıktan sonra Irak’a gönderildiğini belirtti. Irak’ın çeşitli bölgelerinde PKK adına çeşitli eylemlere katıldığını anlattı. 2008 yılında örgüt içerisinde sözde TİM Komutanlığı’na yükseldiğini söyleyen terörist Muhammed Reşşo, 2010’da tekrar Suriye’ye dönüp örgüt kamplarıha katıldığını belirtti. 

BESİNCİ DENEMEDE YAKALANDIK

Muğla’da yakalanmadan önceki son dönemleri anlatan ‘Fuat Kod’ adlı Muhammed Reşo, örgütün kendisini daha sonra Lazkiye’ye gönderdiğini, orada YPG’nin Lazkiye sorumlusu ‘Suvar’ kod adlı kişiyle irtibata geçtiğini söyledi. Lazkiye’de örgüte çalışan ‘Ebu Kerim’ isimli şahısla tanıştırıldığını ve ‘Santo’ isimli gemisi ile Muğla açıklarına kadar örgüt mensuplarıyla eylem için gittiklerini, ilk 4 denemelerinde kıyıya çıkamadan geri döndüklerini anlatan Reşşo, 5’inci denemelerinde ise kıyıya çıkmak isterken yakalandıklarını anlattı.

5 Ekim’de Muğla Köyceğiz’de 5 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından yapılan operasyonlarda 8 terörist sağ yakalandı.

YPG KOMUTANI OLARAK GÖRÜŞTÜM

Terörist Reşo, ifadesinde şunları söyledi: Bölgedeki Kürtleri örgütleme faaliyetlerini yaptım. Daha sonra örgüt tarafından Afrin’e görevlendirildim, burada bölge halkına örgüt lehine siyasi ve ideolojik eğitimler verdim. 2012’de YPG içerisindeki faaliyetlere başladım. O dönemde YPG güçlerinin sorumlusu Afrinli Bahoz kod adlı örgüt mensubuydu. 2014’e kadar Afrin’de terör örgütü YPG saflarında savaştım. 2015’te Halep’te kürtlerin çoğunlukta yaşadığı Şeyh Maksut’a takım komutanı olarak görevlendirildim. Şeyh Maksutta, Rus ve Amerikalılar gelip YPG komutanı olarak benimle görüşmeler yaptılar.

AKŞAM

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