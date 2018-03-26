Türkiye'den Münbiç resti: ABD sözünü tutmazsa...

Katıldığı canlı yayında gündeme dair soruları cevaplandıran Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'a Afrin Harekatı sonrası olası Münbiç operasyonu soruldu. ABD'nin YPG'lileri Münbiç'ten çıkarmak için 4-5 kez söz verdiğini hatırlatan Işık, "Sözlerinde dururlarsa Münbiç Operasyonu'na gerek kalmayabilir, tutmazlarsa Türkiye gereğini yapar" dedi.

Bakan Işık şöyle konuştu;



TEL RIFAT KİLİT NOKTA

"Tel Rıfat önemki bir yer. Afrin harekatı ile oluşturulan güvenli bölge ile Fırat Kalkanı bölgesi arasındaki kuşak bölge; kilit bir nokta. İnanıyorum ki kısa sürede temizlenecek ve özgürleştirilecek.



ABD SÖZÜNÜ TUTMAK ZORUNDA

Menbiç konusunda, daha önce bize PYD'nin buradan çıkarılacağı sözü verildi. Savunma bakanlığım döneminde hem Obama'nın hem de şimdiki savunma bakanları bu sözü defalarca kez verdiler. ABD askerlerini verdiği görüntüleri ben hayra yoruyorum. PYD'nin buradan çıkarılacağına yoruyorum. ABD'liler sözlerini tutmak zorunda. Bizzat bana verilen sözler devletin kayıtlarında var. Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, dışişleri bakanına ve ilgili arkadaşlara söz verildi. Sözün gereğinin yerine getirilmesi lazım ve bu ilişkilerin yumuşamasına neden olur. Yerine getirilmezse Türkiye gereğini yapmak durumunda kalır. ABD sözünde duracak diye bekliyorum, inşallah buna gerek kalmaz."