ASELSAN mühendisinin babası her şeyi anlattı

ASELSAN mühendisinin babası Vehbi Başbilen, oğlunun son günlerini anlattı. Başbilen, "Oğlum ‘ABD’liler peşimde baba, yine beni istiyorlar; bu ikinci isteyişleri... Bizimle çalış sana istediğin maaş, koruma, araba, ev...’ diyordu" dedi.

Milli Tank Projesi'nde çalıştığı sırada 4 Ağustos 2006 günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolup 2 gün sonra Altındağ'a bağlı Aydıncık köyü kırsalında aracında ölü olarak bulunan ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen'in babası Vehbi Başbilen'in savcılık ifadesinde ilginç bilgiler verdiği ortaya çıktı. Sabah'tan Nazif Karaman'a konuşan Vehbi Başbilen, oğlunun iş seyahati için ara sıra ABD'ye gittiğini, ABD'lilerin kendisini transfer etmek üzere her türlü vatte bulunduklarını anlattı.



Vehbi Başbilen şunları söyledi:



Hüseyin 1996'da ASELSAN AŞ'ye stajyer olarak işe başladı, 1997'de tam işe alındı. Makine mühendisiydi. Hızla yükselip başarılı projelere imza attı. Dizayn ve proje ekibinin başındaydı. Kanas silahları, gece görüş dürbünleri görev yaptığı ve başarı ile bitirdiği projelerdi. Hüseyin en son milli tank projesinin en önemli kilit ismiydi.



Hüseyin pek çok ülkeye görevli olarak gitmiştir. Amerika, Kanada, Singapur, İngiltere, Fransa, Almanya vb... O grubun sorumlusu idi. Öldürülmeden hatırladığım kadarıyla son gittiği ülke Amerika idi. Eve geldiğinde 'Hoş geldin oğlum, nasıl geçti yolculuk' dediğimde "Güzel geçti baba, Amerikalılar peşimdeler, yine beni istiyorlar, bu ikinci isteyişleri, bizimle çalış sana istediğin maaş koruma araba ev vb. tekliflerde bulundular" dedi. 'Baba bu vatan benim vatanım ben bu vatana hizmet etmek istiyorum vatanımı çok seviyorum" dedi ve teklifi kabul etmedi.