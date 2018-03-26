26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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Taşeron örgütleriyle Suriye ve Irak'ta cirit atan İran rahatsız oldu!

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Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'e yönelik düzenlenen harekatı "İşgal" olarak nitelendirdi.
Taşeron örgütleriyle Suriye ve Irak'ta cirit atan İran rahatsız oldu!
Taşeron örgütleriyle Suriye ve Irak'ta cirit atan İran rahatsız oldu! Taşeron örgütleriyle Suriye ve Irak'ta cirit atan İran rahatsız oldu! Taşeron örgütleriyle Suriye ve Irak'ta cirit atan İran rahatsız oldu!

Suriye ve Irak'ta yıllardır farklı terör örgütleriyle iş birliği yapan İran, Türkiye'nin bölgede attığı adımlardan rahatsız.

İRAN'IN HEDEFİ TÜRKİYE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerinin tehditlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilk günden bu yana karşı çıkan İran, medyasıyla da Türkiye karşıtı bir algı operasyonuna başladı.

Ülkede yayın yapan Tehran Times gazetesi, Afrin'in TSK'nın yönetimine geçmesini "işgal" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin bölgeden bir an önce çıkması gerektiğini savunan İran medyası, bu haberleriyle terör örgütü YPG'yi mutlu etti.

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