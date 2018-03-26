26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:25Güneş 06:51Öğle 13:16İkindi 16:44Akşam 19:29Yatsı 20:49
    • 18°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 117.323 0.62
  • Altın: 172,543 0.06
  • Dolar: 3,9803 0.32
  • Euro: 4,9366 0.64

Böyle uyardı: Havaya girmeyin!

»
Böyle uyardı: Havaya girmeyin!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor." dedi.
Böyle uyardı: Havaya girmeyin! Böyle uyardı: Havaya girmeyin! Böyle uyardı: Havaya girmeyin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakam adaylarına seslenerek, "Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. Yapacağınız her iş Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız. Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin. Her şeyin en kalitelisini yapmakla mükellefiz. İş olsun geçiştireyim diye yapılan iş, kaynaklarımıza, geleceğimize zarar verir doğru değil. Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu" açılış törenine katıldı.

"BU DÖNEM SİYASİ POLEMİKLER ÇERÇEVESİNDEN BAKMAYA KALKARSAK CİDDİ BİR HATAYA DÜŞERİZ" 

Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz. 

TÜRKİYE'Yİ BU EL ENSE ÇEKMELERE KARŞI DAHA DAYANIKLI HALE GETİREBİLECEKTİR

Bu ülkeye kaymakam olacaksınız. Yapacağınız her iş Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir. 

BİR HÜKÜMETİN VE DEVLETİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ, MİLLETİNE BIKKINLIK VERMEMESİDİR

Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız.  

ÇARPIK ÇURPUK İŞ YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYİN

Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin. Her şeyin en kalitelisini yapmakla mükellefiz. İş olsun geçiştireyim diye yapılan iş, kaynaklarımıza, geleceğimize zarar verir doğru değil. 

NE OLURSUNUZ KAYMAKAMLIĞIN HAVASINA GİRMEYİN

Tasarrufun tam anlamıyla yapılması halinde çok daha zengin olabilecek bir memleket. Tasarrufa dikkat edin bu cimrilik değildir. Popülizme pirim vermeyin. Popülizmin sonu yoktur.  Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor. Zannediyorlar ki millet zor ulaşırsa daha yüksek, büyük bir kaymakam olur inanın içim parçalanıyor. Arayıp arkadaşlarıma söylüyorum; 'diyorum ki gözünüzü seveyim' benim bir telefonum var. 1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum. 100 binlerce insanda aynı telefon var.  Ulaşabilenler ulaşıyor. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Hizmetkar havasında olun. Bir hayır havuzunun içine giriyorsunuz. Sakın adalet terazinizi şaşırmayın. Şaşırdığınız anda yürüyeceğiniz yolun hiçbir anlamı yoktur.  İşiniz zor bir o kadar da kutludur. " 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ASELSAN mühendisinin babası her şeyi anlattıASELSAN mühendisinin babası her şeyi anlattıASELSAN mühendisinin babası Vehbi Başbilen, oğlunun son günlerini anlattı. Başbilen, "Oğlum ‘ABD’liler peşimde baba, yine beni istiyorlar; bu ikinci isteyişleri... Bizimle çalış sana istediğin maaş, koruma, araba, ev...’ diyordu" dedi.
Çöplerin arasından çıktı! Mahalleli gözyaşlarına boğulduÇöplerin arasından çıktı! Mahalleli gözyaşlarına boğulduAdana'da yeni doğmuş bir erkek bebek, çöp atılan yerde çıplak halde kağıt üzerine bırakılmış olarak bulundu. Bebeği gören mahalleli gözyaşlarına boğuldu.
Böyle uyardı: Havaya girmeyin!Böyle uyardı: Havaya girmeyin!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor." dedi.
Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandıÇiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandıÇiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki bağlantısı Osman Naim Kaya'nın tutuklandığı ortaya çıktı.
Bu nasıl iğrençlik! Engelli çocuğa istismar tuzağıBu nasıl iğrençlik! Engelli çocuğa istismar tuzağı40 ila 60 yaşlarındaki 6 sapık, Facebook’ta tanıştıkları 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna istismarda bulundu.
Türkiye'den Münbiç resti: ABD sözünü tutmazsa...Türkiye'den Münbiç resti: ABD sözünü tutmazsa...Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, günlerdir konuşulan Münbiç Harekatı'na ilişkin, "ABD'liler 4-5 kez söz verdi. Sözlerinde dururlarsa Münbiç Operasyonu'na gerek kalmayabilir, tutmazlarsa Türkiye gereğini yapar" dedi.
  • 300 bin dolara vatandaşlık!26 Mart 2018 Pazartesi 11:06
  • Nöbetçi astsubayın cacığına uyku ilacı atınca...26 Mart 2018 Pazartesi 10:30
  • Duyunca hemen istedi! Tam 45 yıl önce...26 Mart 2018 Pazartesi 10:15
  • Çok konuşulacak itiraf! Apo'yu satmamı onlar istedi26 Mart 2018 Pazartesi 10:13
  • FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü26 Mart 2018 Pazartesi 09:20
  • PKK'nın sözde Afrin komutanı her şeyi itiraf etti26 Mart 2018 Pazartesi 09:15
  • Yeni bombalar patladı! İşte Çiftlik Bank'ın örgüt şeması26 Mart 2018 Pazartesi 09:00
  • MİT yakaladı! İşte Afrin casusu26 Mart 2018 Pazartesi 08:15
  • O gece 31 gemi Erdoğan'ı aradı26 Mart 2018 Pazartesi 08:00
  • ABD’nin eski Büyükelçisi Jeffrey'den Münbiç açıklaması26 Mart 2018 Pazartesi 07:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri