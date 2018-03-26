26 Mart 2018 Pazartesi10 Recep 1439
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İstanbul'da 2 milyonluk rüşvete suçüstü operasyonu

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İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.
İstanbul'da 2 milyonluk rüşvete suçüstü operasyonu
İstanbul'da 2 milyonluk rüşvete suçüstü operasyonu İstanbul'da 2 milyonluk rüşvete suçüstü operasyonu İstanbul'da 2 milyonluk rüşvete suçüstü operasyonu

Vergi müfettişi ile rüşvet veren şirket yetkilisi 2 kişi tutuklanırken rüşvet operasyonu polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polisi, alınan bir ihbar üzerine harekete geçti. Kimliği saklı tutulan bir kişi polisi arayarak, bir vergi müfettişinin, hakkında vergi incelemesi bulunan bir inşaat şirketinin yöneticisinden rüşvet alacağını ihbar etti. Yapılan çalışmalarda rüşvetin Eyüpsultan ilçesindeki bir işyeri önünde verileceğini tespit eden polis, çalışmasını bu yönde yürüttü. 10 Mart tarihinde belirlenen adreste pusu kuran polis, şirket binasından çıkan vergi müfettişi D.Y. adlı şüpheliyi belirleyerek operasyon gerçekleştirdi. Vergi denetim müfettişi olduğu öne sürülen şüpheli D.Y. ile rüşvet verdiği iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise bir poşet içerisinde rüşvet olduğu öne sürülen 250 bin lira ele geçirildi. 

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Mali Şube Polisi, vergi soruşturmasından kurtulmak için şirket yöneticisi F.T.'nin vergi müfettişi D.Y. ile 2 milyon lira karşılığında anlaştığını, bu anlaşma çerçevesinde vergi müfettişine paranın 250 bin lirasını vermek için bir araya geldiğini tespit etti. El konulan 250 bin liranın ise ön ödeme olduğu iddia edilirken, polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 13 Mart tarihinde adliyeye sevk edildi. Rüşvet aldığı ileri sürülen müfettiş D.Y. ve şirket yetkilisi F.T. ile B.O. adlı kişiler tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Öte yandan rüşvet operasyonu polis kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, rüşvetçi müfettiş ile şirket yetkilileri, sivil polisleri karşısında görünce şaşkına dönüyor. Polis, içinde para balyaları bulunan poşete el koyarken, zanlıları gözaltına alıyor. 

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