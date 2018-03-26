Erdoğan sinyali verdi! TSK'da geri sayım başladı

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in terör örgütü YPG'nin işgalinden kurtarılmasından sonra Tel Rıfat operasyonu için hazırlıklar başladı.Tel Rıfat'ta kontrolün sağlaması ile ABD'nin terör koridoru hayali tamamen suya düşecek.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında; Suriye sınırını geçerek terör örgütü YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'de barış ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor. Afrin'in teröristlerden temizlenmesinden sonra, sıra Tel Rıfat'a geldi.

ERDOĞAN İŞARETİ VERDİ: SIRA TEL RIFAT'TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Trabzon'da yaptığı konuşmada "Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk darbeyi vurduk. Ardından Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridorunu Akdeniz'e bağlama çabasını kestik. Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız." diyerek operasyonun sinyalini verdi.

TSK'DA GERİ SAYIM BAŞLADI



Afrin operasyonuna başlamadan önce TSK hem yerel kaynaklar hem de istihbaratdan son bilgileri alıp harekata öyle başlamıştı.Tel Fırat için de uzun süredir TSK aynı hazırlıkları yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyali vermesi ile geri sayım başlamış oldu.

ÖSO: 10 BİN KİŞİ TEL RIFAT İÇİN HAZIR

Özgür Suriye Ordusu gruplarından Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, Tel Rıfat'a da hazır olduklarını belirterek "Tel Rıfat'a operasyon için 10 bin kişi hazırız. Tel Rıfat operasyonunun çok kolay olacağını tahmin ediyorum, Hava şartları da çok uygun. Gerekirse aynı anda Menbiç'e saldırma imkanımız var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardımı ile iki operasyonu aynı anda açabiliriz" dedi.

TERÖR KORİDORU HAYAL OLACAK

Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı ile oluşturulan güvenli bölge arasında yer alan Tel Rıfat, Afrin ile El-Bab'ı birbirine bağlayan kilit bir noktada.Tel-Rıfat’ın güneyi rejim güçlerinin elinde. Bölgenin güneyi hariç etrafı Türk ordusu tarafından çevrilmiş durumda. Tel Rıfat’ın alınmasıyla Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı birleştirilmiş olacak ve bu hattın güvenliği tamamen sağlanacak. Türkiye'nin Tel Rıfat'ta kontrolü sağlaması durumunda, ABD tarafından ‘Kürt Koridoru’ olarak adlandırılan terör koridoru planı ağır darbe alacak.

Tel Rıfat Nerede?

Tel Rıf'at, Halep ilinin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın hemen kuzeyinde Kilis bulunuyor. Hemen batısında da Afrin yer alıyor.

HALK MEHMETÇİK'İ BEKLİYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesini memnuniyetle karşılayan Tel Rıfat halkı, kendi şehirlerinin de terör örgütlerinden kurtarılması için şehir meydanında toplandı. Türk askerinin bir an önce bölgeye gelmesini isteyen Tel Rıfatlılar, “Suriyeliler ve Türkler birdir” sloganları attı.

