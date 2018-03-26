G.Saray'da bir başkan adayı daha!

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı divan kurulu üyesi Ali Fatinoğlu, adaylık niyetlerini duyururken, Galatasaray'da bu yönde irade ortaya koyan son isim ise eski yöneticilerden Cemal Özgörkey oldu.

Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde 2008-2010 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yapan Özgörkey'in ismi, daha önceki genel kurullar öncesi de başkan adayı olacağı şeklinde basına yansırken, sonrasında bu durum gerçekleşmemişti.

- Özgörkey: "Çalışmalara başladım"

Cemal Özgörkey, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayı olması yönünde kendisine talepler olduğunu ve bu isteklere olumlu yaklaştığını söyledi.

Özgörkey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan adaylığı yönünde birtakım çalışmalar içerisindeyim. Çalışmalara başladım." dedi.

Adaylığı konusunda Türkiye'nin çeşitli illerindeki Galatasaraylılarla bir araya geldiğini aktaran Özgörkey, "Başkan adayı olmam yönünde camiadan talepler var. Bunun üzerine de görüşmelere başladım. Tüm haftayı birtakım görüşmelerle geçireceğiz." diye konuştu.

Aday olup olmayacağı konusundaki kararını, gerçekleştireceği görüşmeleri tamamladıktan sonra vereceğine dikkati çeken Özgörkey, "Önümüzdeki hafta başında kararım kesinleşmiş olur. Bunu da duyuracağım. Ancak başkan adayı olmak için bir çalışma içerisindeyim."