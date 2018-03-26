Hollanda'nın en iyi forveti Babel!

Beşiktaş’la sürekli yükselişte olan Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı için özel bir yer kazandı, detaylarla analizi yapıldı.

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel, ülkesi Hollanda’da da oldukça popüler.. Babel’in milli takımdaki önemiyle alakalı AD Gazetesi’nde özel bir köşe yazısı yayımlandı.

Tecrübeli yıldızın, “Şu anda Hollanda Milli Takımı için en iyi forvet” başlığıyla övüldüğü yazıda, Beşiktaş’taki performansının milli takıma nasıl yansıyacağı kaydedildi.

Buna göre yapılan yorumda, “Babel için en iyi yer forvet değil belki ama topu nasıl tutması, saklaması gerektiğini biliyor. Dar alanda nasıl topla oynayacağı konusu şüpheli ama birebirde nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Belki en iyi bitirici değil ama önemli anlarda iş bitiren şutları var. Ve bu sezon kulübü Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi’nde iyi maçlar çıkardı, skor üretti” dedi.

Öte yandan Ryan Babel’in kariyeri ve milli takımdaki diğer isimlerle nasıl oynayabileceği de karşılaştırıldı.