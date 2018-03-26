Smolov'dan yıllar sonra gelen F.Bahçe itirafı!



Adı zaman zaman Türk kulüpleriyle anılan Smolov için en ciddi ilgi Fenerbahçe'den gelmişti. 28 yaşındaki oyuncu o dönem yaşananları ilk kez kendi ağzından kamuoyuyla paylaştı.



Maxim dergisine özel bir röportaj veren Smolov, Fenerbahçe'nin ilgisini şu sözlerle anlattı: "Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyorduk. Maçtan birkaç gün önce Türkiye'de gazeteler benim Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımı yazdılar.



İdmandan önce Krasnodar'ın genel direktörü bana gelip bu haberi sordu. Ben de "Wow, olamaz" dedim. O da, "Evet, Internet'te birçok yerde çıktı" dedi. Sonra Instagram hesabıma da bir baktım ki Fenerbahçeli taraftarlar "Bize gel" yazıyor ve sarı lacivert paylaşımlarda bulunuyorlar.



'Fenerbahçe beni gerçekten transfer etmek istedi'



"Komikti ama bundan sonra Fenerbahçe benimle gerçekten ilgilenmeye başladı. Hatta transferim için kulübümle resmi temas da kurdular. Beni gerçekten transfer etmek istiyorlardı."



Fenerbahçe ile Krasnodar geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya gelmiş, Rus ekibi toplamda 2-1'lik skorla turu geçmişti. Smolov 1-1 sona eren maçta attığı gole turu getiren isim olmuştu.



Fenerbahçe ile Krasnodar geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya gelmiş, Rus ekibi toplamda 2-1'lik skorla turu geçmişti. Smolov 1-1 sona eren maçta attığı gole turu getiren isim olmuştu.



Bu sezon 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu 12 gol 2 asistlik bir performan sergiledi. (Ajansspor)

